Yetmez Mi? Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Yetmez Mi?
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Geldim yarım kaldım yarım
Neydi ne oldu, şu tez canım
Ertelendim hayattan, sevdim yarım
Derken bugün olmaz olmazsa, olur yarın
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
Hep köşe bucak
***
Geldim yarım, kaldım yarım
Neydi ne oldu, şu tez canım
Ertelendim hayattan, sevdim yarım
Derken bugün olmazsa ahh, olur yarın
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
Hep köşe bucak
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
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