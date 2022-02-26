İbrahim Tatlıses

Geldim yarım kaldım yarım Neydi ne oldu, şu tez canım Ertelendim hayattan, sevdim yarım Derken bugün olmaz olmazsa, olur yarın *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak Hep köşe bucak *** Geldim yarım, kaldım yarım Neydi ne oldu, şu tez canım Ertelendim hayattan, sevdim yarım Derken bugün olmazsa ahh, olur yarın *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak Hep köşe bucak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak