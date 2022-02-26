İbrahim Tatlıses

Yoluna güller dökerim Derdin varsa ben çekerim Yoluna güller dökerim Derdin varsa ben çekerim *** Seni doldurur içerim Kime ne ah kime ne Kime ne ah kime ne *** Sen iste kölen olurum Derdine derman olurum Gecene gündüz olurum *** Kime ne, kime ne Kime ne ah kime ne Seviyorum kime ne O yar benim kime ne Allah *** Al yanaklım bal dudaklım Kimselerden yoktur saklım Al yanaklım bal dudaklım Kimselerden yoktur saklım *** Herkes bilsin sende aklım Kime ne, kime ne Kime ne ah kime ne *** Sen iste kölen olurum Derdine derman olurum Gecene gündüz olurum *** Kime ne, kime ne Kime ne ah kime ne *** Ölüyorum kime ne Çok seviyorum kime ne O yar benim kime ne