Canım Vatanım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Canım Vatanım
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Yoluna güller dökerim
Derdin varsa ben çekerim
Yoluna güller dökerim
Derdin varsa ben çekerim
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Seni doldurur içerim
Kime ne ah kime ne
Kime ne ah kime ne
***
Sen iste kölen olurum
Derdine derman olurum
Gecene gündüz olurum
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Kime ne, kime ne
Kime ne ah kime ne
Seviyorum kime ne
O yar benim kime ne Allah
***
Al yanaklım bal dudaklım
Kimselerden yoktur saklım
Al yanaklım bal dudaklım
Kimselerden yoktur saklım
***
Herkes bilsin sende aklım
Kime ne, kime ne
Kime ne ah kime ne
***
Sen iste kölen olurum
Derdine derman olurum
Gecene gündüz olurum
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Kime ne, kime ne
Kime ne ah kime ne
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Ölüyorum kime ne
Çok seviyorum kime ne
O yar benim kime ne
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