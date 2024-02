İbrahim Tatlıses

Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Denizlerin ortasında Gecelerin yarısında Denizlerin ortasında Gecelerin yarısında *** Bırakıp gittin beni, yâr Zalimlerin arasında Zalimlerin arasında Bırakıp gittin beni, yâr Zalimlerin arasında Zalimlerin arasında *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Bu gitmeler beni yorar Her şeyimiz gördü zarar Bu gitmeler beni yorar Her şeyimiz gördü zarar *** Geleceksen gel demeden Dostlarımız seni sorar Bütün dostlar seni sorar... Geleceksen gel demeden Dostlarımız seni sorar Bütün dostlar seni sorar... *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Sevmek günah olsaydı Önce Mecnun sevmezdi Kerem, Aslı için yanmazdı Sevmek günah olsaydı Ferhat, dağları delmezdi Bülbül, gül için feryat etmezdi *** Mecnun seviyorsa Kerem yanıyorsa Ferhat dağları deliyorsa Bülbül, gül için feryat ediyorsa *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam?

Sevdim sevmedi gittim gelmedi Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi Kıymetim yokmuş yarin gözünde Elveda bile demeden beni terk etti *** Suyun sesiydi, gülün rengiydi Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi Ellere kandı, kalbimi yaktı Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Sevdim sevmedi gittim gelmedi Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi Kıymetim yokmuş yarin gözünde Elveda bile demeden beni terk etti *** Suyun sesiydi, gülün rengiydi Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi Ellere kandı, kalbimi yaktı Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni

Bir beyaz mendil koydun gittin Dönerim dedin söz verdin yar Kar yağdı beyaz yürüdüm durdum Üşüdüm biraz dağlara sordum Yine geldi yaz bekledim durdum Dön gel artık yar Allah'ın için *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Bir sabah yeli vurdu yüzüme Dokundum sandım uyandım yar İçim ürperdi aradım durdum Sanki uzaktan sesini duydum Beyaz mendilin kokladım durdum Dön gel artık yar Allah'ın için *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim