Kız Ben Seni Vurmaz mıyım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Kız Ben Seni Vurmaz mıyım
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Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Denizlerin ortasında
Gecelerin yarısında
Denizlerin ortasında
Gecelerin yarısında
***
Bırakıp gittin beni, yâr
Zalimlerin arasında
Zalimlerin arasında
Bırakıp gittin beni, yâr
Zalimlerin arasında
Zalimlerin arasında
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Bu gitmeler beni yorar
Her şeyimiz gördü zarar
Bu gitmeler beni yorar
Her şeyimiz gördü zarar
***
Geleceksen gel demeden
Dostlarımız seni sorar
Bütün dostlar seni sorar...
Geleceksen gel demeden
Dostlarımız seni sorar
Bütün dostlar seni sorar...
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Sevmek günah olsaydı
Önce Mecnun sevmezdi
Kerem, Aslı için yanmazdı
Sevmek günah olsaydı
Ferhat, dağları delmezdi
Bülbül, gül için feryat etmezdi
***
Mecnun seviyorsa
Kerem yanıyorsa
Ferhat dağları deliyorsa
Bülbül, gül için feryat ediyorsa
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?