İbrahim Tatlıses

Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Denizlerin ortasında Gecelerin yarısında Denizlerin ortasında Gecelerin yarısında *** Bırakıp gittin beni, yâr Zalimlerin arasında Zalimlerin arasında Bırakıp gittin beni, yâr Zalimlerin arasında Zalimlerin arasında *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Bu gitmeler beni yorar Her şeyimiz gördü zarar Bu gitmeler beni yorar Her şeyimiz gördü zarar *** Geleceksen gel demeden Dostlarımız seni sorar Bütün dostlar seni sorar... Geleceksen gel demeden Dostlarımız seni sorar Bütün dostlar seni sorar... *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Sevmek günah olsaydı Önce Mecnun sevmezdi Kerem, Aslı için yanmazdı Sevmek günah olsaydı Ferhat, dağları delmezdi Bülbül, gül için feryat etmezdi *** Mecnun seviyorsa Kerem yanıyorsa Ferhat dağları deliyorsa Bülbül, gül için feryat ediyorsa *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam?