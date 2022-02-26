İbrahim Tatlıses

Kızlar Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin *** Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Kızlar hel hele ses Bize verir heves Kızlar hel hele ses Bize verir heves *** Gelinle güvey gelsin Koyak altın kafese Gelinle güvey gelsin Koyak altın kafese *** Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin *** Gül açtı bağlar bögün Yeşillendi dağlar bögün Gül açtı bağlar bögün Yeşillendi dağlar bögün *** Keyf sefayla kavuştu Şenlendi dağlar bögün Keyf sefayla kavuşti Şenlendi dağlar bögün *** Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin *** Açılsın bugün güller Söylensin hep bülbüller Açılsın bugün güller Söylensin hep bülbüller *** Kavuşmak şarkısını Desin sevdalı diller Kavuşmak şarkısını Desin sevdalı diller *** Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin *** Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Kızlar ele ele verin toydi

Arkadaş Bir lokma ekmeği ikiye böldük Beraber ağladık beraber güldük Ne günler yaşadık ne günler Hayat bir masalmış arkadaş *** Elveda aşklara Elveda yıllara Bu nankör zamana Yenildim arkadaş *** İnsanı insana Ezdiği bu yerde Bir ömür harcadık Tükendik arkadaş *** Bir türlü bitmedi bu hayat kavgamız Hep başka bahara kaldı bak sevdamız Kim vurduya gitti yarınlarımız Hayat bir kumarmış arkadaş *** Çocukken ne düşler kurardık senle Masmavi bir dünya çizerdik senle Mutluluk içinde barış içinde Hatırlar mısın arkadaş *** Sınırı olmayan bir dünya yok mu Savaşsız kavgasız bir dünya yok mu İnsanca yaşamak bu bize çok mu Söylesene arkadaş