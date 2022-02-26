İbrahim Tatlıses

Bugün günlerden pazar Bugün günlerden pazar Değmesin sana nazar Kız değmesin sana nazar *** Kolbastı oynayalım Kolbastı oynayalım Çaçalar bizi bozar Ranba runba bizi bozar *** Hadi kızım oyna sallan sallan Tut elimden beni kolla Eğer benim olmazsan Çarpsın seni bizim molla *** Hadi kızım oyna sallan sallan Tut elimden beni kolla Eğer benim olmazsan Çarpsın seni bizim molla *** Bugün günlerden salı Bugün günlerden salı Dudağın hanzer balı Kız dudağın hanzer balı *** Kolbastıyı sorarsan Kolbastıyı sorarsan Karadeniz'in malı Bizim uşakların malı *** Hadi kızım oyna sallan sallan Tut elimden beni kolla Eğer benim olmazsan Çarpsın seni bizim molla *** Hadi kızım oyna sallan sallan Tut elimden beni beni kolla Eğer benim olmazsan Çarpsın seni bizim molla *** Bugün günlerden Cuma Bugün günlerden Cuma Ağzın bal, dilin hurma Ağzın bal, dilin hurma *** Kolbastı çalınıyor Kolbastı çalınıyor Sen oyna beni yorma Kız sen oyna beni yorma *** Hadi kızım oyna sallan sallan Tut elimden beni kolla Eğer benim olmazsan Çarpsın seni bizim molla *** Hadi kızım oyna sallan sallan Tut elimden kız beni kolla Eğer benim olmazsan Çarpsın seni bizim molla Bak hele...