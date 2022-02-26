Kolbastı Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Kolbastı
Tüm Şarkıları
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Bugün günlerden pazar
Bugün günlerden pazar
Değmesin sana nazar
Kız değmesin sana nazar
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Kolbastı oynayalım
Kolbastı oynayalım
Çaçalar bizi bozar
Ranba runba bizi bozar
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Hadi kızım oyna sallan sallan
Tut elimden beni kolla
Eğer benim olmazsan
Çarpsın seni bizim molla
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Hadi kızım oyna sallan sallan
Tut elimden beni kolla
Eğer benim olmazsan
Çarpsın seni bizim molla
***
Bugün günlerden salı
Bugün günlerden salı
Dudağın hanzer balı
Kız dudağın hanzer balı
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Kolbastıyı sorarsan
Kolbastıyı sorarsan
Karadeniz'in malı
Bizim uşakların malı
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Hadi kızım oyna sallan sallan
Tut elimden beni kolla
Eğer benim olmazsan
Çarpsın seni bizim molla
***
Hadi kızım oyna sallan sallan
Tut elimden beni beni kolla
Eğer benim olmazsan
Çarpsın seni bizim molla
***
Bugün günlerden Cuma
Bugün günlerden Cuma
Ağzın bal, dilin hurma
Ağzın bal, dilin hurma
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Kolbastı çalınıyor
Kolbastı çalınıyor
Sen oyna beni yorma
Kız sen oyna beni yorma
***
Hadi kızım oyna sallan sallan
Tut elimden beni kolla
Eğer benim olmazsan
Çarpsın seni bizim molla
***
Hadi kızım oyna sallan sallan
Tut elimden kız beni kolla
Eğer benim olmazsan
Çarpsın seni bizim molla
Bak hele...