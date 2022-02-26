Kop Gel Günahlarından Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Kop Gel Günahlarından
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Söndü
İçimin ateşi bitti
Bıktım yalanlarından
Zorla ele avuca sığmaz aşk
Kop gel günahlarından
***
Nazın, sitemin belli değil
Ben senin neyinim anlayamadım
Sevda ateşin aynı değil
İlk defa üşüyorum kollarında
***
Kim bu gözlerindeki yabancı?
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Bugünün, yarınların günahkâr
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Söndü
İçimin ateşi bitti
Bıktım yalanlarından
Zorla ele avuca sığmaz aşk
Kop gel günahlarından
***
Nazın, sitemin belli değil
Ben senin neyinim anlayamadım
Sevda ateşin aynı değil
İlk defa üşüyorum kollarında
***
Kim bu gözlerindeki yabancı?
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Bugünün, yarınların günahkâr
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Kim bu gözlerindeki yabancı?