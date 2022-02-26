İbrahim Tatlıses

Söndü İçimin ateşi bitti Bıktım yalanlarından Zorla ele avuca sığmaz aşk Kop gel günahlarından *** Nazın, sitemin belli değil Ben senin neyinim anlayamadım Sevda ateşin aynı değil İlk defa üşüyorum kollarında *** Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı *** Bugünün, yarınların günahkâr Yakanı bırakmaz ellerim Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı *** Söndü İçimin ateşi bitti Bıktım yalanlarından Zorla ele avuca sığmaz aşk Kop gel günahlarından *** Nazın, sitemin belli değil Ben senin neyinim anlayamadım Sevda ateşin aynı değil İlk defa üşüyorum kollarında *** Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı *** Bugünün, yarınların günahkâr Yakanı bırakmaz ellerim Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı *** Kim bu gözlerindeki yabancı?