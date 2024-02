İbrahim Tatlıses

Wallah te nagrim Daye te nastinem Wallah te nagrim Babo te nastinem *** Derde hewiye Wallah nagshinem Derde hewiye Wallah nagshinem *** Babo te nagrim Daye te nagrim Wallah te nagrim Daye te nagrim *** Derde hewiye Wallah nagshinem Derde hewiye Wallah nagshinem *** Sjeni wi chare Be dost u yarê Sjeni wi chare Be dost u yarê *** Wallah te nagrim Daye te nagrim *** Sjeni te dû dûye Chave te bertjiye Sjeni te dû dûye Chave te bertjiye *** Her têshtek tera chuye Wallah te nagrim Her teshtek tera chuye Wallah te nagrim.