Nere baksam gözlerim seni arıyor Çapkın edasına kurban olduğum Çapkın edasına kurban olduğum Duydum sen birine sevdalanmışşın O seven gönlüne kurban olduğum Duydum sen birine sevdalanmışşın *** O seven gönlüne kurban olduğum Hasretinle inan döndüm deliye Bu gözyaşı bana senden hediye Bu gözyaşı bana senden hediye Yeminler etmiştin ayrılmam diye Yalan yeminine kurban olduğum Yeminler etmiştin ayrılmam diye Yalan yeminine kurban olduğum *** Mevlam kara yazmış alın yazımı Aşkınla çalarım dertli sazımı Aşkınla çalarım dertli sazımı Her zaman çekerim bebek senin nazını O tatlı nazına kurban olduğum Her zaman çekerim senin nazını O tatlı nazına kurban olduğum *** Kurban olduğum kurban olduğum Seni yaradana kurban olduğum