İbrahim Tatlıses

Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda Yıllardır bir (özlemdi) Yanıp durdu (bağrımda) Tam ümidi kesmişken Onu gördüm (karşımda) Mavi mavi, masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm, âşık oldum Şu gelen kimin yâri? Rah (mavi mavi, masmavi) (Gözleri boncuk mavi) Come on, come on, come on please, come here, come here Come here and please and Oh Gel ha "I miss you" dedi, ne demek? "I miss you" Bu İngilizce, oğlum, bunu çözeme'n أنا، أنا مهبول أنا مجنون وأنت ليلى One, two, one, two, three, four, oh Yeh Duh-duh, ra-da-da-dah, du-du-da-dah Vey تعالي، تعالي تعالي Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda Tam ümidi kesmişken Tam ümidi kesmişken Onu gördüm karşımda Bir gördüm, âşık oldum Şu güzel kimin yâri? Mavi mavi, masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm, âşık oldum Şu gelen kimin yâri? Deh-deh-dum, deh-deh-dum Hayat denen bu yolda Yürürken adım adım Ömür denen şu yolda (Yürürken adım adım) Mutluluğu ararken Güzelliği ararken Birden ona rastladım Mavi (mavi, masmavi) (Gözleri boncuk mavi) (Bir gördüm, âşık oldum) Şu güzel kimin yâri? Mavi (mavi, masmavi) (Gözleri boncuk mavi) (Bir gördüm, âşık oldum) (Şu gelen kimin yâri?) Mavi mavi, masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm, âşık oldum Bu güzel kimin yâri? Mavi (mavi, masmavi) (Gözleri boncuk mavi) Bir gördüm, âşık oldum Şu gelen kimin yâri? İbo, İbo, İbo, İbo, İbo, İbo, İbo, İbo, İbo Teşekkürler Teşekkürler, teşekkürler Gel