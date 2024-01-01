İbrahim Tatlıses

Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Yıllardır bir (özlemdi)
Yanıp durdu (bağrımda)
Tam ümidi kesmişken
Onu gördüm (karşımda)
Mavi mavi, masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm, âşık oldum
Şu gelen kimin yâri?
Rah (mavi mavi, masmavi)
(Gözleri boncuk mavi) Come on, come on, come on please, come here, come here
Come here and please and
Oh
Gel ha
"I miss you" dedi, ne demek?
"I miss you"
Bu İngilizce, oğlum, bunu çözeme'n
أنا، أنا مهبول
أنا مجنون
وأنت ليلى
One, two, one, two, three, four, oh
Yeh
Duh-duh, ra-da-da-dah, du-du-da-dah
Vey
تعالي، تعالي
تعالي
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Tam ümidi kesmişken
Tam ümidi kesmişken
Onu gördüm karşımda
Bir gördüm, âşık oldum
Şu güzel kimin yâri?
Mavi mavi, masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm, âşık oldum
Şu gelen kimin yâri?
Deh-deh-dum, deh-deh-dum
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım adım
Ömür denen şu yolda
(Yürürken adım adım)
Mutluluğu ararken
Güzelliği ararken
Birden ona rastladım
Mavi (mavi, masmavi)
(Gözleri boncuk mavi)
(Bir gördüm, âşık oldum)
Şu güzel kimin yâri?
Mavi (mavi, masmavi)
(Gözleri boncuk mavi)
(Bir gördüm, âşık oldum)
(Şu gelen kimin yâri?)
Mavi mavi, masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm, âşık oldum
Bu güzel kimin yâri?
Mavi (mavi, masmavi)
(Gözleri boncuk mavi)
Bir gördüm, âşık oldum
Şu gelen kimin yâri?
İbo, İbo, İbo, İbo, İbo, İbo, İbo, İbo, İbo
Teşekkürler
Teşekkürler, teşekkürler
Gel