Aşk Tesadüfleri Sever Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Aşk Tesadüfleri Sever
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Mavişim mavilendim
Kapına kilitlendim
Mavişim mavilendim
Kapına kilitlendim
Pas tutmuştu yüreğim
Seninle yenilendim
***
Mavişim mavilendim
Kapına kilitlendim
Mavişim mavilendim
Kapına kilitlendim
Pas tutmuştu yüreğim
Seninle yenilendim
***
Hey hey hey hey
Göz bebeğim (mavişim)
Tek dileğim (mavişim)
Sensizlikten (mavişim) öleceğim
Kır çiçeğim (mavişim)
Bal peteğim (mavişim)
Sensizlikten (mavişim) öleceğim
***
Mavi kız kara çocuk
Gözleri boncuk boncuk
Mavi kız kara çocuk
Gözleri boncuk boncuk
Ben sevdalı bir diken
Sen açmamış tomurcuk
***
Mavi koz kara çocuk
Gözleri boncuk boncuk
Mavi kız kara çocuk
Gözleri boncuk boncuk
Ben sevdalı bir diken
Sen açmamış tomurcuk
***
Hey hey hey hey
Göz bebeğim (mavişim)
Tek dileğim (mavişim)
Seviyorum (mavişim) öleceğim
Kır çiçeğim (mavişim)
Bal peteğim (mavişim)
Sensizlikten (mavişim) öleceğim
-
Eğer seni kırdıysam
Darıl bana
Ama bir gün beni ararsan
Bak ruhuna
***
Birden gecem tutarsa
Güneşi çevir bana
Sevgilim bağışla
Biraz zor olsa da
***
Affet beni akşamüstü
Gölgem uzarken
Öğleden sonra affet
Ne zaman istersen
***
Affet beni gece vakti
Ay doğmuş süzülürken
Sabaha kalmadan affet
Tam ayrılık derken
***
Çünkü sen çölüme yağmur oldun
Sen geceme gündüz oldun
Sen canıma yoldaş oldun
Sen kışıma yorgan oldun
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Zamanın eli değdi bize
Çoktan değişti her şey
Aynı değiliz ikimiz de
Zaaflarına bir gece
Hatalarına bir nilüfer
Sevgisizliğine bir kalp verdim
***
Artık geri ver
Geri veremezsin aldıklarını
Artık geri ver
Geri verilmez hiçbir yanılgı
Yokluğuma emanet et
Sende benden kalanları
Her şeyi al
Bana beni geri ver
Bir şansım olsun
***
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Her şeyi al bir şansım olsun
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
(Her şeyi al)
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