İbrahim Tatlıses

Mavişim Mavişim mavilendim Kapına kilitlendim Mavişim mavilendim Kapına kilitlendim Pas tutmuştu yüreğim Seninle yenilendim *** Mavişim mavilendim Kapına kilitlendim Mavişim mavilendim Kapına kilitlendim Pas tutmuştu yüreğim Seninle yenilendim *** Hey hey hey hey Göz bebeğim (mavişim) Tek dileğim (mavişim) Sensizlikten (mavişim) öleceğim Kır çiçeğim (mavişim) Bal peteğim (mavişim) Sensizlikten (mavişim) öleceğim *** Mavi kız kara çocuk Gözleri boncuk boncuk Mavi kız kara çocuk Gözleri boncuk boncuk Ben sevdalı bir diken Sen açmamış tomurcuk *** Mavi koz kara çocuk Gözleri boncuk boncuk Mavi kız kara çocuk Gözleri boncuk boncuk Ben sevdalı bir diken Sen açmamış tomurcuk *** Hey hey hey hey Göz bebeğim (mavişim) Tek dileğim (mavişim) Seviyorum (mavişim) öleceğim Kır çiçeğim (mavişim) Bal peteğim (mavişim) Sensizlikten (mavişim) öleceğim

Affet Eğer seni kırdıysam Darıl bana Ama bir gün beni ararsan Bak ruhuna *** Birden gecem tutarsa Güneşi çevir bana Sevgilim bağışla Biraz zor olsa da *** Affet beni akşamüstü Gölgem uzarken Öğleden sonra affet Ne zaman istersen *** Affet beni gece vakti Ay doğmuş süzülürken Sabaha kalmadan affet Tam ayrılık derken *** Çünkü sen çölüme yağmur oldun Sen geceme gündüz oldun Sen canıma yoldaş oldun Sen kışıma yorgan oldun