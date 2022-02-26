Acı Gerçekler Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Acı Gerçekler
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Belki de dilinden bu şarkı düşmez
Dilin söylese de gönlün hissetmez
Bilsen bile benim için fark etmez
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce Tanrı, sonra sensin
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce Tanrı, sonra sensin
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Kimse dolduramaz inan yerini
Bu şarkı da aşkımızın yemini
Hiç düşünme mecnun muyum, deli mi
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bu şarkımda aşkımı anlattım sana
Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna
Alıştım yıllardır ben yokluğuna
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bu şarkımda aşkımı anlattım sana
Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna
Alıştım yıllardır ben yokluğuna
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
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Ayağında kundura
Ayağında kundura
Yar gelir dura dura
Yar gelir dura dura
Ölürem ben ölürem vay
***
Genç ömrümü çürüttüm
Genç ömrümü çürüttüm
Göğsüme vura vura sineme vura vura
Ölürem ben ölürem vay
***
Ölürem ben ölürem
Ölürem ben ölürem
Nere gitse gelirem
Ben bir fakir cocuğam
Arar seni buluram vay
***
Çıktım kerpiç duvara
El ettim nazlı yare
El ettim eski yare
Ölürem ben ölürem vay
Eski yar hele mele
Can kurban yengi yare
Can kurban yeni yare
Ölürem ben ölürem vay
***
Ölürem ben ölürem
Ölürem ben ölürem
Nere gitse gelirem
Ben bir attar cocuğam
Arar seni buluram vay
-
Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi
Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni
Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden
Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden
***
Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor
(Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor)
(Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor)
***
Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
***
Hor gören şu gururun tükenmek bilmez mi
Sevginle yanan kalbi üzdüğün yetmez mi
İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada
Seven garip olsa da sevilmeye değmez mi
***
Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor
(Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor)
(Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor)
***
Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
-
Bu da geçer, bu da geçer
Alışmalısın, alışmalısın, alışmalısın
***
Hemen karar verme sabret
Bu da geçer dayanmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın
Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet
Bu da geçer arkadaş, bu da üzülme
***
Yarın başka bir gündür yarını bekle
Bu da geçer arkadaş sakın üzülme
Bu da geçer bu da geçer
Alışmalıyız, dayanmalıyız, dayanmalıyız
***
Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun
Ömrün yasla da dolmaz büyütüyorsun
Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun
Ömrün yasla da dolmaz büyütüyorsun
Gül geç bir şeyin kalmaz ne duruyorsun
***
Bu da geçer bu da geçer
Alışmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın
***
Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet
Bu da geçer arkadaş bu da üzülme
Yarın başka bir gündür yarını bekle
Bu da geçer arkadaş sakın üzülme
***
Bu da geçer bu da geçer
Alışmalıyız, dayanmalıyız, dayanmalıyız
-
Bir zalim hükmederken gönül tahtıma
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
Oturmuş ağlarken kara bahtıma
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
***
Kapılmışken böyle umutsuzluğa
Uzaklardan baktım hep mutluluğa
Ben böyle hasrete böyle yokluğa
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
***
Bir vefasız yârin düştüm eline
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
***
Onun gibi böyle zalim birine
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
***
Bir vefasız yârin düştüm eline
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
***
Onun gibi böyle zalim birine
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
-
Duysun dağlar taşlar duysun sesimi
Sensiz geçen günler verdi dersimi
Vermeden sevgilim son nefesimi
Olanları unut affet sevgilim
Yeter ki sen beni affet sevgilim
***
Gözler yol gösterir gönül hükmeder
İnsanoğludur bu hep hata eder
Tanrı kullarını zaten affeder Allah
Yeter ki sen beni affet sevgilim
Olanları unut affet sevgilim
***
Yaşamak bu değil, yaşamıyorum
Sensiz yaşamaktan zevk almıyorum
Önünde diz çöküp yalvarıyorum
Olanları unut affet sevgilim
Olanları unut affet sevgilim
***
Gözler yol gösterir gönül hükmeder
İnsanoğludur bu hep hata eder
Tanrı kullarını zaten affeder Allah
Yeter ki sen beni affet sevgilim
Olanları unut affet sevgilim
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