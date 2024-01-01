Mutlu Ol Yeter (orj) Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Mutlu Ol Yeter (orj)
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Yanar bu alem bütün caddeler
Aşıklar gör bak ne haldeler
Sensizlik bana ölümden beter
Beni boşver sen mutlu ol yeter
Yandım, göğüs gerip gençlik yaktım
Bütün olanlara dayandım
(Hep başa sardım)
Be-be-be-ben sadece sana kandım
Mutlu şiirler gibiydik
Hüzünlü bi şarkıyız artık
Hiç bi zaman olmadın da zaten
Bir vardın bir yoktun bazen
Kaçtın, çoktu bahanen
Çok sevdim ben duydu mahallem
Seni başkasıyla görmek de var
Uğruna dertler çekmek de
Bu yolda seninle sönmek de var
Ateşler içinde sevmek de
Hasım kurşunla ölmek de var
Seninle göz göze gelmek de
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
(Ben bunu sana yazdım)
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce tanrı sonra sensin
(Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin)
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Ben bunu sana yazdım
Döndün ilk mermini bana attın
Yavrum sen benim kara bahtım
Vurdun ölmedim yine kalktım (yeah)
Dik durdum hep kaldır başını
Aldılar cane can yoldaşımı
Kaybettim sana olan bu savaşı
Böylesi olmaz gitmen başarı
Artık uğurlar olsun
Serseri ağlar sil gözyaşını
U-u-uğruna verdim onca kayıplar
Vazgeçtim sen kendin ayıpla
Ölsem dönmem çıktı rayından
Vermem gönül payımdan
Katlanamıyorum yaptıklarına
Kahpeliklere o kandıklarına
Sahteliklere ve yattıklarına
Utandım yazdıklarıma
Sonrada benden bahset bir tanem
O adam sandıklarına
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
(Ben bunu sana yazdım)
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce tanrı sonra sensin
(Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin)
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
(Rody)