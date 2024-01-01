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Maximum Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Maximum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Maximum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maximum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Maximum

  • Namerd Olayım

  • Böyle Ayrılık Olmaz

  • Bir Yerde (FT.Kemal Dogulu)

  • Bitmeli

  • Kadınım

  • Maximum

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