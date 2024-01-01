Maximum Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Maximum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Maximum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maximum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Gitmek istiyorsan durma hemen git
Ardından bakarsam namert olayım
Her şey bitti artık bitti diyorsan
Adını anarsam namert olayım
***
Gitmek istiyorsan durma hemen git
Ardından bakarsam namert olayım
Her şey bitti artık bitti diyorsan
Adını anarsam namert olayım
***
Ben seni sevmekten başka ne yaptım
Bir tanrıya taptım bir sana taptım
Sen bana bir değil bin hata yaptın
Seni affedersem namert olayım
***
Ben seni sevmekten (başka ne yaptım)
(Bir tanrıya taptım bir sana taptım)
(Sen bana bir değil bin hata yaptın)
Seni affedersem (namert olayım)
***
Hiç suçum yok iken bu ceza niye
Kim olsa yerimde döner deliye
Bir gün pişman olup dönsen geriye
Adını anarsam namert olayım
***
Hiç suçum yok iken bu ceza niye
Kim olsa yerimde döner deliye
Bir gün pişman olup dönsen geriye
Adını açarsam namert olayım
***
Ben seni sevmekten başka ne yaptım
Bir tanrıya taptım bir sana taptım
Sen bana bir değil bin hata yaptın
Seni affedersem namert olayım
Namert olayım
***
Sanki terkedilmiş bir viraneyim
Her yanım dağılmış yıkılmışım ben
Üstüne basılan taşlar misali
Paramparça olmuş dağılmışın ben
Üstüne basılan taşlar misali
Paramparça olmuş dağılmışın ben
***
Çaresiz kalmışım gözlerim yaşlı
Çile rüzgarında savrulmuşum ben
(Çaresiz kalmışım gözlerim yaşlı)
(Çile rüzgarında savrulmuşum ben)
Dertler derya olmuş
Bende bir sandal
-
Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların ardından bakacağız
Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız
***
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
***
Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum deniz gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin, şimdi nerdesin nerde?
-
Ait olduğun yerde değilsin
Kalbimi yeniden çıldırtabilirsin
Çok geç değil
Sıfırdan uzanabiliriz sonsuza
Biz eski sevgiliyiz
Her an barışabiliriz
Anlıyorsun ne hissediyo'san
Sahip olamadığında
Ner'de görsen içleniyo'sun
Unutamadığında
Anlıyorsun ne hissediyo'san
Sahip olamadığında
Ner'de görsen içleniyo'sun
Unutamadığında
Bir yerde göz göze gelmemiz yeter zaten
Bir yerde göz göze gelmemiz yeter bazen
Bir yerde göz göze gelmemiz yeter zaten
Bir yerde göz göze gelmemiz yeter bazen
Anlıyorsun ne hissediyo'san
Sahip olamadığında
Ner'de görsen içleniyo'sun
Unutamadığında
Anlıyorsun ne hissediyo'san
Sahip olamadığında
Ner'de görsen içleniyo'sun
Unutamadığında
Bir yerde göz göze gelmemiz yeter zaten
Bir yerde göz göze gelmemiz yeter bazen
Bir yerde göz göze gelmemiz yeter zaten
Bir yerde göz göze gelmemiz yeter bazen
-
Tek bakışta yandım, nasıl da aldandım
Neler neler gördüm, nasıl da dayandım
Bambaşka biri varmış oysa içinde
Yalanlara dolanmış bi biçimde
Bambaşka biri varmış oysa içinde
Yalanlara dolanmış bi biçimde
Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam
Kalmadı ki ümitlerim olmaz katlanamam
Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam
Kalmadı ki ümitlerim olmaz aldatamam
Kendimi
Tek bakışta yandım, nasıl da aldandım
Neler neler gördüm, nasıl da dayandım
Bambaşka biri varmış oysa içinde
Yalanlara dolanmış bi biçimde
Bambaşka biri varmış oysa içinde
Yalanlara dolanmış bi biçimde
Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam
Kalmadı ki ümitlerim olmaz katlanamam
Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam
Kalmadı ki ümitlerim olmaz aldatamam
Kendimi
Tek bakışta yandım, nasıl da aldandım
Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam
Kalmadı ki ümitlerim olmaz katlanamam
Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam
Kalmadı ki ümitlerim olmaz aldatamam
Kendimi
-
Sana dargınım
Kırgınım sana kızgınım
Haksızlık vefasızlık bu
Bu her şeyi inkar eden duygu
Ne acı yazık!
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
Hiç üzülmedin mi düşünmedin mi halimi
Hiç mi sızlamadı için
Bir tek iz bile yok mu benden
Ne acı yazık!
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
-
Kaç zamandır rüya görmez oldum
Çoktandır yalnız yatar oldum
Senden beri gittiğin günden beri
Tablaları külle doldurur oldum
Kaç zamandır seni görmez oldum
Soruları kendim yanıtlar oldum
Günden beri gittiğin günden beri
Aynalara boş gözle bakar oldum
Sana aşkım minimum minimum minimum
San öfkem maximum maximum maximum