Neden Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Neden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Neden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Neden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ben ağlarken gülüyorsun neden
Gözyaşımı silmiyorsun neden
Köşe bucak kaçıyorsun neden
***
Neden yoksun yanımda
Neden yoksun kanımda
Neden yoksun canımda
Neden
***
Nedensin isyanıma
Nedensin feryadıma
Nedensin gözyaşıma neden, neden, neden
Nedensiz içiyorum
Nedensiz ağlıyorum
Nedensiz ağlıyorum neden
***
Neden, neden, neden; neden
Böyle değildim eskiden
Neden, neden, neden
Vurdun beni can evimden
***
Tanrım bir zalim yaratmış neden
Vicdanını elinden almış neden
Birde onu bana yazmış neden
***
Neden çıktı yoluma
Neden girdi kanıma
Neden kıydı canıma, neden
Nedensiz isyanıma
Nedensin feryadıma
Nedensin gözyaşıma
Neden, neden, neden
***
Nedensiz içiyorum
Nedensiz ağlıyorum
Nedensiz arıyorum neden
***
Neden, neden, neden
Böyle değildim eskiden
Neden, neden, neden
Vurdun beni can evimden
***
Herkes kendine yakışanı yaptı
Bırakıp gitmek kolaydı
Sende onu yaptın
Peki ben ne yaptım
Seni sevdim, sana yandım, sana candım
Neden, neden, neden