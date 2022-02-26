İbrahim Tatlıses

Ben ağlarken gülüyorsun neden Gözyaşımı silmiyorsun neden Köşe bucak kaçıyorsun neden *** Neden yoksun yanımda Neden yoksun kanımda Neden yoksun canımda Neden *** Nedensin isyanıma Nedensin feryadıma Nedensin gözyaşıma neden, neden, neden Nedensiz içiyorum Nedensiz ağlıyorum Nedensiz ağlıyorum neden *** Neden, neden, neden; neden Böyle değildim eskiden Neden, neden, neden Vurdun beni can evimden *** Tanrım bir zalim yaratmış neden Vicdanını elinden almış neden Birde onu bana yazmış neden *** Neden çıktı yoluma Neden girdi kanıma Neden kıydı canıma, neden Nedensiz isyanıma Nedensin feryadıma Nedensin gözyaşıma Neden, neden, neden *** Nedensiz içiyorum Nedensiz ağlıyorum Nedensiz arıyorum neden *** Neden, neden, neden Böyle değildim eskiden Neden, neden, neden Vurdun beni can evimden *** Herkes kendine yakışanı yaptı Bırakıp gitmek kolaydı Sende onu yaptın Peki ben ne yaptım Seni sevdim, sana yandım, sana candım Neden, neden, neden