Neden Saçların Beyazlamış Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Neden Saçların Beyazlamış
Tüm Şarkıları
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Neden saçların beyazlamış arkadaş
Sana da benim gibi çektiren mi var
Neden saçların beyazlamış arkadaş
Sana da benim gibi çektiren mi var
***
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var
***
Bir zamanlar bende deli gibi sevdim
O bana dert ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar bende deli gibi sevdim
O bana dert ben ona mutluluk verdim
***
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim
***
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkum edilen garip gülemez
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkum edilen garip gülemez
***
Ben de yanmışım vallah senin gibi arkadaş
Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş
Ben de yanmışım senin gibi arkadaş
Dünyanın kahrı bitmez bitmez arkadaş
***
Bir zamanlar bende deli gibi sevdim
O bana dert ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar bende deli gibi sevdim
O bana dert ben ona mutluluk verdim
***
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim
***
Neden saçların beyazlamış arkadaş
Sana da benim gibi çektiren mi var
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var
***
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkum edilen garip gülemez
Ben de yanmışım senin gibi arkadaş
Dünyanın derdi bitmez, böyle bitmez arkadaş
İçelim (içelim abi)