İbrahim Tatlıses

Neden saçların beyazlamış arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var Neden saçların beyazlamış arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var *** Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var *** Bir zamanlar bende deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar bende deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim *** Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim *** Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip gülemez Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip gülemez *** Ben de yanmışım vallah senin gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş Ben de yanmışım senin gibi arkadaş Dünyanın kahrı bitmez bitmez arkadaş *** Bir zamanlar bende deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar bende deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim *** Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim *** Neden saçların beyazlamış arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var *** Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip gülemez Ben de yanmışım senin gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez, böyle bitmez arkadaş İçelim (içelim abi)