İbrahim Tatlıses

Kaşların kara, gözlerin ela Kaşların kara, gözlerin ela Bu nasıl sevda yalancı dünya, yalancı dünya Bu nasıl sevda yalancı dünya, yalancı dünya *** Nuranım Nuran, Nuran Nuranım Nuran, Nuran Seni kimden soram *** Güzelsin güzel yoktur üstüne Güzelsin güzel yoktur üstüne Sürmeler çekmiş gözün üstüne, gözün üstüne Sürmeler çekmiş gözün üstüne, gözün üstüne *** Nuranım Nuran, Nuran Nuranım Nuran, Nuran Seni kimden soram *** Saçların lüle benziyor güle Saçların lüle benziyor güle Düşmeden dile gel benim ile, gel benim ile Düşmeden dile gel benim ile, gel benim ile *** Nuranım Nuran, Nuran Nuranım Nuran Seni kimden soram *** Ah, Nuranım Nuran Nuran Nuranım Nuran, Nuran Seni kimden soram *** Nuranım Nuran, Nuran Nuranım Nuran, Nuran Seni kimden soram