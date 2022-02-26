Nuranım Nuran Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Nuranım Nuran şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Nuranım Nuran şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nuranım Nuran sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Nuranım Nuran
Tüm Şarkıları
-
Kaşların kara, gözlerin ela
Kaşların kara, gözlerin ela
Bu nasıl sevda yalancı dünya, yalancı dünya
Bu nasıl sevda yalancı dünya, yalancı dünya
***
Nuranım Nuran, Nuran
Nuranım Nuran, Nuran
Seni kimden soram
***
Güzelsin güzel yoktur üstüne
Güzelsin güzel yoktur üstüne
Sürmeler çekmiş gözün üstüne, gözün üstüne
Sürmeler çekmiş gözün üstüne, gözün üstüne
***
Nuranım Nuran, Nuran
Nuranım Nuran, Nuran
Seni kimden soram
***
Saçların lüle benziyor güle
Saçların lüle benziyor güle
Düşmeden dile gel benim ile, gel benim ile
Düşmeden dile gel benim ile, gel benim ile
***
Nuranım Nuran, Nuran
Nuranım Nuran
Seni kimden soram
***
Ah, Nuranım Nuran Nuran
Nuranım Nuran, Nuran
Seni kimden soram
***
Nuranım Nuran, Nuran
Nuranım Nuran, Nuran
Seni kimden soram