Odalarda Işıksızım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Odalarda Işıksızım
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Odalarda ışıksızım
katıksızım, viraneyim...
seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim.
Kanım aksın ki...
terk etmem seni peşindeyim yar.
***
Ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar.
Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar.
bir ömür bu zindanlarda
ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana...
***
Davalı ben, davacı ben,
yorgunum bu celselerden...
Dargınım sana!
***
Posta posta hatıralar, voltalarda yar,
ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar...
***
Odalarda Işıksızım..!