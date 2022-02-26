İbrahim Tatlıses

Ormancı Şarkı Sözleri
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Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dama, oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı
Söz dinlemez ormancı çekmiş kafayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
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Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
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Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
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Köyümüzün suları da hoştur içmeye, hoştur içmeye
İçinde köprüsü var, gelip geçmeye
Sevdiğimi vurdular, hiç mi hiçine, hiç mi hiçine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
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Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
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Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı