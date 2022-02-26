Oturur Derdini Anlatır Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Oturur Derdini Anlatır
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Oturur derdini anlatır durur
Kendi dertlerini hiç bitmez sanır
Bilmezler dinleyen her gün kahrolur
Onlara teselli oluyorum ben
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Bu dünyada insanların derdi tükenmez
Anlatmakla dertlerinin çaresi gelmez
Boyun büküp susacaksın yakınmadan tüm dertlere
Hiç düşünme boş ver, gül geç kendine
***
Kimi der ki seven, beni terk etti
Kimi der ki hayat, canıma yetti
Bilmezler başımdan çok geldi geçti
Onlara da teselli oluyorum ben
***
Bu dünyada insanların derdi tükenmez
Anlatmakla dertlerinin çaresi gelmez
Boyun büküp susacaksın yakınmadan tüm dertlere
Hiç düşünme boş ver, gül geç derdine