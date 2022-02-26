İbrahim Tatlıses

Oturur derdini anlatır durur Kendi dertlerini hiç bitmez sanır Bilmezler dinleyen her gün kahrolur Onlara teselli oluyorum ben *** Bu dünyada insanların derdi tükenmez Anlatmakla dertlerinin çaresi gelmez Boyun büküp susacaksın yakınmadan tüm dertlere Hiç düşünme boş ver, gül geç kendine *** Kimi der ki seven, beni terk etti Kimi der ki hayat, canıma yetti Bilmezler başımdan çok geldi geçti Onlara da teselli oluyorum ben *** Bu dünyada insanların derdi tükenmez Anlatmakla dertlerinin çaresi gelmez Boyun büküp susacaksın yakınmadan tüm dertlere Hiç düşünme boş ver, gül geç derdine