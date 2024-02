İbrahim Tatlıses

Gitmek istiyorsan durma hemen git Ardından bakarsam namert olayım Her şey bitti artık bitti diyorsan Adını anarsam namert olayım *** Gitmek istiyorsan durma hemen git Ardından bakarsam namert olayım Her şey bitti artık bitti diyorsan Adını anarsam namert olayım *** Ben seni sevmekten başka ne yaptım Bir tanrıya taptım bir sana taptım Sen bana bir değil bin hata yaptın Seni affedersem namert olayım *** Ben seni sevmekten (başka ne yaptım) (Bir tanrıya taptım bir sana taptım) (Sen bana bir değil bin hata yaptın) Seni affedersem (namert olayım) *** Hiç suçum yok iken bu ceza niye Kim olsa yerimde döner deliye Bir gün pişman olup dönsen geriye Adını anarsam namert olayım *** Hiç suçum yok iken bu ceza niye Kim olsa yerimde döner deliye Bir gün pişman olup dönsen geriye Adını açarsam namert olayım *** Ben seni sevmekten başka ne yaptım Bir tanrıya taptım bir sana taptım Sen bana bir değil bin hata yaptın Seni affedersem namert olayım Namert olayım *** Sanki terkedilmiş bir viraneyim Her yanım dağılmış yıkılmışım ben Üstüne basılan taşlar misali Paramparça olmuş dağılmışın ben Üstüne basılan taşlar misali Paramparça olmuş dağılmışın ben *** Çaresiz kalmışım gözlerim yaşlı Çile rüzgarında savrulmuşum ben (Çaresiz kalmışım gözlerim yaşlı) (Çile rüzgarında savrulmuşum ben) Dertler derya olmuş Bende bir sandal

Yaz baharım döndü kışa Neler geldi cahil başa Boşa geçti ömür boşa Bir murada eremedim *** Boşa geçti ömür boşa Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Saçlarıma karlar yağdı Sol yanımı hasret aldı Gönül artık senden caydı Bir murada eremedim *** Gönül artık senden caydı Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim