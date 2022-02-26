Pala Remzi Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Pala Remzi
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Tüfek aldım çıktım keklik avına
Ta Urfa'dan geldim Botan çayına
Tüfek aldım çıktım keklik avına
Ta Urfa'dan geldim Botan çayına
Aşiretler bir yiğidi metheder
Pala Remzi derler onun adına vay vay
Vay Vay Remzi
Alem Remzi'den razı
Alem Remzi'den razı
***
Sordum namın verdiler
Pala Remzi dediler
Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler
Sordum namın verdiler
Pala Remzi dediler
Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler
***
Remzi yücelerden çıkıp bakarmış
Ara sıra ilhamına uğrarmış
Remzi yücelerden çıkıp bakarmış
Ara sıra ilhamına uğrarmış
Mevlam tek hükümdar "O" dur var eden
Hele bakın ne yürekler yaratmış
Alın bakın vay vay
Vay vay Remzi
Alem Remzi'den razı
Alem Remzi'den razı
***
Sordum namın verdiler
Pala Remzi dediler
Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler
Sordum namın verdiler
Pala Remzi dediler
Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler