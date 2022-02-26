İbrahim Tatlıses

Pembe Tenlim Ela Gözlüm Pembe tenlim güler yüzlüm gitme Gitme, gitme Tatlı dillim ela gözlüm gitme Gitme, gitme *** Senin için ben ölürüm gitme Gitme, gitme *** Esmer tenlim güler yüzlüm gitme Gitme, gitme Tatlı dillim kara gözlüm gitme Gitme, gitme *** Senin için ben ölürüm gitme Gitme, gitme *** Pembe tenlim ela gözlüm Tatlı dillim güler yüzlüm Senin için ben ölürüm gitme Ne olursun gitme, gitme, gitme

Aferin Sanki hiç hak yememişsin Aferin beyim aferin Hak yiyerek doymamışsın Aferin beyim aferin *** Az kazançla işin olmaz Sanma bunu kimse bilmez Az kazanç işine gelmez Aferin beyim aferin *** Sıfırdan başladım dersin Viski içer havyar yersin Sana veren bana versin Aferin beyim aferin *** Hep namuslu görünürsün Renkten renge bürünürsün Bu çiftlikte barınırsın Aferin beyim aferin