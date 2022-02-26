Perşembe Gününde Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Perşembe Gününde
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Perşembe gününde çeşme başında gözüm
Bir alagöz
Bir alagöz hanıma düştü
Kaşın oynattı gözünde güldü gülende
Kadası canıma düştü
***
Eleskerem her derdi de hallıyam
Eleskerem her derdi de hallıyam
***
Hanım sen dertlisen
Hanım sen dertlisen ben yaralıyam
Dedi nişanlıyam, dedi nişanlıyam özge malıyam
Kırıldı kol kanadım yanıma düştü