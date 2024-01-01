İbrahim Tatlıses

Perşembe Gününde(Uzun Hava) Perşembe gününde çeşme başında gözüm Bir alagöz Bir alagöz hanıma düştü Kaşın oynattı gözünde güldü gülende Kadası canıma düştü *** Eleskerem her derdi de hallıyam Eleskerem her derdi de hallıyam *** Hanım sen dertlisen Hanım sen dertlisen ben yaralıyam Dedi nişanlıyam, dedi nişanlıyam özge malıyam Kırıldı kol kanadım yanıma düştü

Sensiz Yaşamaya Alışacağım Adın düşmese de benim dilimden Seni unutmaya çalışacağım Kalbim titrese de hep hasretinle Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım *** Nasıl olsa sen'le birleşemeğiz Ben bu ayrılığa katlanacağım Ayrılık derdine mahkum kalbimiz Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz hep ağlayacağım Ne olursa olsun, ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım

Kırık Hançer Aşk yarası derin olur Kurşun gibi deler geçer Yıllardır hep saplı durur Kalbimdeki kırık hançer *** Sevdan benden neler aldı Gözümden ne yaşlar aldı Sapladığın gibi kaldı Kalbimdeki kırık hançer *** Halim sensiz ne olacak Bir sensin kurtaracak Yıllar geçti pas tutacak Kalbimdeki kırık hançer