İbrahim Tatlıses

Yiğitler merdan olur Yâr için serden olur Benim zırhım sana sevdam Sevdam sana pusat olur Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey *** Benim zırhım sana sevdam Sevdam sana pusat olur Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey *** Hey, gafiller şaşkın olur Sözüne pişkin olur Benim özüm sana sözüm Sözüm sana pusat olur Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey *** Benim özüm sana sözüm Sözüm sana pusat olur Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey *** Dağlar başı pus olur Etekleri süs olur Benim aşkım Hakk'a dostum Dostum Hakk'a pusat olur Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey *** Benim aşkım Hakk'a dostum Dostum Hakk'a pusat olur Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey