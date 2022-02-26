Pusat Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Pusat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Pusat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Pusat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yiğitler merdan olur
Yâr için serden olur
Benim zırhım sana sevdam
Sevdam sana pusat olur
Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey
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Benim zırhım sana sevdam
Sevdam sana pusat olur
Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey
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Hey, gafiller şaşkın olur
Sözüne pişkin olur
Benim özüm sana sözüm
Sözüm sana pusat olur
Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey
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Benim özüm sana sözüm
Sözüm sana pusat olur
Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey
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Dağlar başı pus olur
Etekleri süs olur
Benim aşkım Hakk'a dostum
Dostum Hakk'a pusat olur
Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey
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Benim aşkım Hakk'a dostum
Dostum Hakk'a pusat olur
Pusat olur, pusat olur, pusat olur, hey