İbrahim Tatlıses

-
Agır kêtyê dıllêmın
Xew nakêwê çavêmın
Agır kêtyê dıllêmın
Xew nakêwê çavêmın
***
Çımma tıjmın dur kêti
Bêjê ronya çavêmin
Çımma tıjmın dur kêti
Bêjê ronya çavêmin
***
Rındamın, gevramın
Çên salêl hefyatêmmê
Vêlê çên salêl bêndatêmê
***
Evçı agunalimê
Dıl şewıti bêrfbine
Evçı agunalimê
Dıl şewıti bêrfbine
***
Tıb xatrinê xadeki çê
Mebe je êwyu dine
Tıb xatrinê xadeki
Mebe je êwyu dine
***
Rındamın, gevramın
Çên salêl hefyatêmmê
Vêlê çên salêl bêndatêmê
***
Rındamın, gevramın
Çên salêl hefyatêmmê
Vêlê çên salêl bêndatêmê
-
Çağırsaydın gelmez miydim yar
Senin için ölmez miydim yar
Dünyayı ters etmez miydim yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
***
Seviyorsun, ben de seni yar
Çok özledim, ben de seni yar
Aramadım, ben de seni yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
***
Gözyaşlarım sele döndü yar
Ayrılanlar geri döndü yar
Leylek baba bile döndü yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
-
Çağırsaydın gelmez miydim yar
Senin için ölmez miydim yar
Dünyayı ters etmez miydim yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
***
Seviyorsun, ben de seni yar
Çok özledim, ben de seni yar
Aramadım, ben de seni yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
***
Gözyaşlarım sele döndü yar
Ayrılanlar geri döndü yar
Leylek baba bile döndü yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
-
Sevdim sevmedi gittim gelmedi
Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi
Kıymetim yokmuş yarin gözünde
Elveda bile demeden beni terk etti
***
Suyun sesiydi, gülün rengiydi
Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi
Ellere kandı, kalbimi yaktı
Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Sevdim sevmedi gittim gelmedi
Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi
Kıymetim yokmuş yarin gözünde
Elveda bile demeden beni terk etti
***
Suyun sesiydi, gülün rengiydi
Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi
Ellere kandı, kalbimi yaktı
Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
-
Kurşunlara göğüs gerdi
Benden başka yar sevmedi
Kurşunlara göğüs gerdi
Benden başka yar sevmedi
***
Törelere karşı geldi
O yanmasın ben yanarım
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
***
Diken olsa gül olurum
O dağ olsa yol olurum
Diken olsa gül olurum
O dağ olsa yol olurum
***
Mahşerde kefil olurum
O yanmasın ben yanarım
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
-
-
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Denizlerin ortasında
Gecelerin yarısında
Denizlerin ortasında
Gecelerin yarısında
***
Bırakıp gittin beni, yâr
Zalimlerin arasında
Zalimlerin arasında
Bırakıp gittin beni, yâr
Zalimlerin arasında
Zalimlerin arasında
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Bu gitmeler beni yorar
Her şeyimiz gördü zarar
Bu gitmeler beni yorar
Her şeyimiz gördü zarar
***
Geleceksen gel demeden
Dostlarımız seni sorar
Bütün dostlar seni sorar...
Geleceksen gel demeden
Dostlarımız seni sorar
Bütün dostlar seni sorar...
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Sevmek günah olsaydı
Önce Mecnun sevmezdi
Kerem, Aslı için yanmazdı
Sevmek günah olsaydı
Ferhat, dağları delmezdi
Bülbül, gül için feryat etmezdi
***
Mecnun seviyorsa
Kerem yanıyorsa
Ferhat dağları deliyorsa
Bülbül, gül için feryat ediyorsa
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
***
Kız, ben seni vurmaz mıyam?
Saçlarından asmaz mıyam?
Senin gibi bir zalimi
Tarihlere yazmaz mıyam?
-
Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa
Hepsini bu akşam çal benim için
Tüm zarar ziyanın hesabı bende
Birkaç sitem daha kal benim için
Tüm zarar ziyanın hesabı bende
Birkaç sitem daha kal benim için
***
Pişmanlık duyup da bir gün anarsan
Neredeyim, nasılım diye sorarsan
Pişmanlık duyup da bir gün anarsan
Neredeyim, nasılım diye sorarsan
***
Bir ayrılık şarkısı seç
Sessizce çal benim için
Yüreğin ellerinde
Öylece kal benim için
***
Aynanın karşısına geç
Yüzüne bak benim için
Eğer ki ağlıyorsan
Bu yaşlar bizim için
***
Bende emanetin her neyin varsa
Al da mabedimi yık benim için
Böyle paramparça yaşamaktansa
Kalbime bir kurşun sık benim için
Böyle paramparça yaşamaktansa
Kalbime bir kurşun sık benim için
***
Pişmanlık duyup da bir gün anarsan
Neredeyim, nasılım beni sorarsan
Pişmanlık duyup da bir gün anarsan
Neredeyim, nasılım beni sorarsan
***
Bir ayrılık şarkısı seç
Sessizce çal benim için
Yüreğin ellerimde
Öylece kal benim için
***
Aynanın karşısına geç
Yüzüne bak benim için
Eğer ki ağlıyorsan
Bu yaşlar bizim için
-
Bir beyaz mendil koydun gittin
Dönerim dedin söz verdin yar
Kar yağdı beyaz yürüdüm durdum
Üşüdüm biraz dağlara sordum
Yine geldi yaz bekledim durdum
Dön gel artık yar Allah'ın için
***
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim
***
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim
***
Bir sabah yeli vurdu yüzüme
Dokundum sandım uyandım yar
İçim ürperdi aradım durdum
Sanki uzaktan sesini duydum
Beyaz mendilin kokladım durdum
Dön gel artık yar Allah'ın için
***
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim
***
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim
-
Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle
Barışmam yüreğinle, barışmam
Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle
Barışmam yüreğinle, barışmam
***
Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın
Artık sen yabancısın barışmam
(Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın)
(Artık sen yabancısın barışmam)
***
Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de
Yollarıma gül döksen de barışmam
Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de
Yollarıma gül döksen de barışmam
***
Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın
Artık sen yabancısın barışmam
(Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın)
(Artık sen yabancısın barışmam)
***
Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da
Mesajlar yollasan da barışmam
Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da
Mektuplar yollasan da barışmam
***
Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın
Benimsin yabancısın barışmam
(Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın)
(Artık sen yabancısın barışmam)
-
Siyah perçem yan taralı
Kirpiği ok göz karalı
Sordum aslın nereli
Dediki Urfalıyam
Ben bir yiğidin malıyam
Dedi kardaş Urfalıyam
Ben bir yiğidin malıyam
***
Dedim güzel belalıyam
Hadi gel seni ben alıyam
Dedi kardaş git işine
Ben bir yiğit helalıyam
Dedi kardaş git işine
Ben bir yiğidin malıyam
***
Dedim güzel adın nedir
Dedi namıma gül denir
Güzel bu canım tükenir
Dedi ki nişanlıyam
Ben bir yiğidin malıyam
-
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