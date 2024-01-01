İbrahim Tatlıses

Rojin Kurşunlara göğüs gerdi Benden başka yar sevmedi Kurşunlara göğüs gerdi Benden başka yar sevmedi *** Törelere karşı geldi O yanmasın ben yanarım O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım *** Diken olsa gül olurum O dağ olsa yol olurum Diken olsa gül olurum O dağ olsa yol olurum *** Mahşerde kefil olurum O yanmasın ben yanarım O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım

Aramam (dance mix) Çağırsaydın gelmez miydim yar Senin için ölmez miydim yar Dünyayı ters etmez miydim yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Seviyorsun, ben de seni yar Çok özledim, ben de seni yar Aramadım, ben de seni yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Gözyaşlarım sele döndü yar Ayrılanlar geri döndü yar Leylek baba bile döndü yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam

Aramam Çağırsaydın gelmez miydim yar Senin için ölmez miydim yar Dünyayı ters etmez miydim yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Seviyorsun, ben de seni yar Çok özledim, ben de seni yar Aramadım, ben de seni yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Gözyaşlarım sele döndü yar Ayrılanlar geri döndü yar Leylek baba bile döndü yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam

Ben de insanım Sevdim sevmedi gittim gelmedi Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi Kıymetim yokmuş yarin gözünde Elveda bile demeden beni terk etti *** Suyun sesiydi, gülün rengiydi Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi Ellere kandı, kalbimi yaktı Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Sevdim sevmedi gittim gelmedi Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi Kıymetim yokmuş yarin gözünde Elveda bile demeden beni terk etti *** Suyun sesiydi, gülün rengiydi Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi Ellere kandı, kalbimi yaktı Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni

Kız ben seni vurmaz mıyım Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Denizlerin ortasında Gecelerin yarısında Denizlerin ortasında Gecelerin yarısında *** Bırakıp gittin beni, yâr Zalimlerin arasında Zalimlerin arasında Bırakıp gittin beni, yâr Zalimlerin arasında Zalimlerin arasında *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Bu gitmeler beni yorar Her şeyimiz gördü zarar Bu gitmeler beni yorar Her şeyimiz gördü zarar *** Geleceksen gel demeden Dostlarımız seni sorar Bütün dostlar seni sorar... Geleceksen gel demeden Dostlarımız seni sorar Bütün dostlar seni sorar... *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Sevmek günah olsaydı Önce Mecnun sevmezdi Kerem, Aslı için yanmazdı Sevmek günah olsaydı Ferhat, dağları delmezdi Bülbül, gül için feryat etmezdi *** Mecnun seviyorsa Kerem yanıyorsa Ferhat dağları deliyorsa Bülbül, gül için feryat ediyorsa *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam? *** Kız, ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi Tarihlere yazmaz mıyam?

Kal benim için Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa Hepsini bu akşam çal benim için Tüm zarar ziyanın hesabı bende Birkaç sitem daha kal benim için Tüm zarar ziyanın hesabı bende Birkaç sitem daha kal benim için *** Pişmanlık duyup da bir gün anarsan Neredeyim, nasılım diye sorarsan Pişmanlık duyup da bir gün anarsan Neredeyim, nasılım diye sorarsan *** Bir ayrılık şarkısı seç Sessizce çal benim için Yüreğin ellerinde Öylece kal benim için *** Aynanın karşısına geç Yüzüne bak benim için Eğer ki ağlıyorsan Bu yaşlar bizim için *** Bende emanetin her neyin varsa Al da mabedimi yık benim için Böyle paramparça yaşamaktansa Kalbime bir kurşun sık benim için Böyle paramparça yaşamaktansa Kalbime bir kurşun sık benim için *** Pişmanlık duyup da bir gün anarsan Neredeyim, nasılım beni sorarsan Pişmanlık duyup da bir gün anarsan Neredeyim, nasılım beni sorarsan *** Bir ayrılık şarkısı seç Sessizce çal benim için Yüreğin ellerimde Öylece kal benim için *** Aynanın karşısına geç Yüzüne bak benim için Eğer ki ağlıyorsan Bu yaşlar bizim için

Beyaz mendil Bir beyaz mendil koydun gittin Dönerim dedin söz verdin yar Kar yağdı beyaz yürüdüm durdum Üşüdüm biraz dağlara sordum Yine geldi yaz bekledim durdum Dön gel artık yar Allah'ın için *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Bir sabah yeli vurdu yüzüme Dokundum sandım uyandım yar İçim ürperdi aradım durdum Sanki uzaktan sesini duydum Beyaz mendilin kokladım durdum Dön gel artık yar Allah'ın için *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim

Barışmam Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle Barışmam yüreğinle, barışmam Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle Barışmam yüreğinle, barışmam *** Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın Artık sen yabancısın barışmam (Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın) (Artık sen yabancısın barışmam) *** Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de Yollarıma gül döksen de barışmam Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de Yollarıma gül döksen de barışmam *** Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın Artık sen yabancısın barışmam (Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın) (Artık sen yabancısın barışmam) *** Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da Mesajlar yollasan da barışmam Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da Mektuplar yollasan da barışmam *** Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın Benimsin yabancısın barışmam (Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın) (Artık sen yabancısın barışmam)

Dedi ki nişanlıyam Siyah perçem yan taralı Kirpiği ok göz karalı Sordum aslın nereli Dediki Urfalıyam Ben bir yiğidin malıyam Dedi kardaş Urfalıyam Ben bir yiğidin malıyam *** Dedim güzel belalıyam Hadi gel seni ben alıyam Dedi kardaş git işine Ben bir yiğit helalıyam Dedi kardaş git işine Ben bir yiğidin malıyam *** Dedim güzel adın nedir Dedi namıma gül denir Güzel bu canım tükenir Dedi ki nişanlıyam Ben bir yiğidin malıyam