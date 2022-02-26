İbrahim Tatlıses

Rojin Şarkı Sözleri
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Kurşunlara göğüs gerdi
Benden başka yar sevmedi
Kurşunlara göğüs gerdi
Benden başka yar sevmedi
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Törelere karşı geldi
O yanmasın ben yanarım
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
***
Diken olsa gül olurum
O dağ olsa yol olurum
Diken olsa gül olurum
O dağ olsa yol olurum
***
Mahşerde kefil olurum
O yanmasın ben yanarım
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım
***
Adı Rojin, derde derman
Başka gönüllerde kalmam
Ondan başka yar tanımam
O yanmasın ben yanarım