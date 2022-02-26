İbrahim Tatlıses

Kurşunlara göğüs gerdi Benden başka yar sevmedi Kurşunlara göğüs gerdi Benden başka yar sevmedi *** Törelere karşı geldi O yanmasın ben yanarım O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım *** Diken olsa gül olurum O dağ olsa yol olurum Diken olsa gül olurum O dağ olsa yol olurum *** Mahşerde kefil olurum O yanmasın ben yanarım O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım *** Adı Rojin, derde derman Başka gönüllerde kalmam Ondan başka yar tanımam O yanmasın ben yanarım