İbrahim Tatlıses

Tabip sen elleme benim yaramı Beni bu dertlere salanı getir Kabul etmem bir gün eksik olursa *** Benden bu ömrümü çalanı getir Git ara bul getir saçlarını yol getir ya ya ya Benden bu ömrümü çalanı getir Git ara bul getir saçlarını yol getir ya ya ya *** Bir kor oldu gövünüyor özümden Name name iniliyor sazımdan Dünyayı verseler yoktur gözümden *** Dili bülbül gaşı kemanı getir lele Git ara bul getir saçlarını yol getir ya ya ya Dili bülbül gaşı kemanı getir lele Git ara bul getir saçlarını yol getir *** Merhamet etmiyor gözümün yaşına Sen derman arama boşu boşuna Ölürsem, mezarımın başına *** Hayatıma sebep olanı getir lele Git ara bul getir, saçlarını yol getir ya ya ya Hayatıma sebep olanı getir lele Git ara bul getir, saçlarını yol getir

Bir taş attım pencereye tık dedi Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay İnanmazsan gel yukarı bak dedi *** Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay *** Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Senin için on beş sene yatalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay *** Demirciler demir döğer ocakta Şimdi ki kızlar ne hoş olur kucakta vay vay Öpüşürken yemek yandı ocakta *** Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay *** Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Senin için on beş sene yatalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay *** Demirciler demir döğer tunç olur Altın yüzük parmağıma güç olur vay vay Sevip sevip ayrılması geç olur *** Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay *** Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Senin için on beş sene yatalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay