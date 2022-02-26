Gülüm Benim - Gülümse Biraz Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Gülüm Benim - Gülümse Biraz
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Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle
Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle
Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle
Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle
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Felek benim yazımı, kışa çevirdi
Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle
Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle
***
İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
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Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum
Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum
Böyleymiş alın yazım, silemiyorum
Böyleymiş alın yazım, silemiyorum
***
Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler
Neden içtiğimi bende? bilemiyorum
Neden içtiğimi bende? bilemiyorum
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İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
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Kaşların karalıdır aman Emminem
Gözlerin belalıdır canım Emminem
Ben sevdim eller aldı aman Emminem
Yüreğim yaralıdır aman Emminem
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Eminem Emine aman Eminem
Eminem Emine canım Eminem
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Eşarbın uçtu başlar aman Emminem
Kirpikler uzun kaştan canım Emminem
Kara gözler değil mi kurban Emminem
Çıkardı beni baştan aman Emminem
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Gel benim nazlı yarim aman Emminem
Başımın tacı yarim canım Emminem
Yüzünde göz izi var aman Emminem
Sana kim baktı yarim canım Emminem.
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