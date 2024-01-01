İbrahim Tatlıses

Sarhoş Şarkı Sözleri
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Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle
Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle
Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle
Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle
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Felek benim yazımı, kışa çevirdi
Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle
Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle
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İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
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Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum
Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum
Böyleymiş alın yazım, silemiyorum
Böyleymiş alın yazım, silemiyorum
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Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler
Neden içtiğimi bende? bilemiyorum
Neden içtiğimi bende? bilemiyorum
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İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum