Sarışınım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Sarışınım
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Sarışınsın, sarısın, güzel
Sen bir selvi dalısın, güzel
Sen bir selvi dalısın
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Sana çirkin demişler, güzel, Allah
Sana çirkin demişler, güzel
Sen gönlümün malısın, güzel
Sen gönlümün malısın
***
Sarışınsın, sarısın, güzel
Sen bir selvi dalısın, güzel
Sen bir selvi dalısın
***
Sana çirkin demişler, güzel
Sana çirkin demişler, güzel
Sen gönlümün malısın, güzel
Sen gönlümün malısın
***
Dama çıkma üşürsün, güzel
Güzellikte menşursun, güzel
Güzellikte menşursun
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Güzellik başa bela, güzel
Güzellik başa bela, güzel
Alemle konuşursun, güzel
Alemle konuşursun