İbrahim Tatlıses

Hiç merhamet yok mu sende Acı biraz bu halime Düşmeden eller diline Düşmeden eller diline Ne param var ne de pulum Gönlü zengin ben bir kulum Yeter etme bunca zulüm Yeter etme bunca zulüm Saza gelmezsin, söze gelmezsin Ellere gider bize gelmezsin Aşka yanmışsın, zevke dalmışsın Çok can yakmışsın göze gelmezsin Nedir bu senden çektiğim İnsaf eyle gel sevdiğim Talan oldu bu gençliğim Talan oldu bu gençliğim Anladım ki kalbin taştan Dilim yandı artık aşktan Vazgeç gönlüm bu sevdadan Vazgeç gönlüm bu sevdadan Saza gelmezsin, söze gelmezsin Ellere gider bize gelmezsin Aşka yanmışsın, zevke dalmışsın Çok can yakmışsın göze gelmezsin

Garip başım taştan taşa Vursam nola vursam nola Garip başım taştan taşa Vursam nola vursam nola *** Sebebim derdim ey güle Halım görmeyen ne bile Sebebim derdim ey güle Halım görmeyen ne bile *** Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma *** Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma *** Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma *** Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma *** Ey gule can ne halım var Sabah etmez bir canım var Ey gule can ne halım var Sabah etmez bir canım var *** Yoksun seni benden etmem Ölsem canım teslim etmem Yoksun seni benden etmem Ölsem canım teslim etmem *** Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma *** Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma *** Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma *** Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma

İnsanı insandan ayırıyorlar Bu sizden bu bizden kayırıyorlar Dört kitap ne diyor anlamıyorlar Ortalık karıştı düzen bozuldu Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali *** Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a Kaderde olan gelirmiş başa Can düşman olmuş kardaş kardaşa Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali *** Anaya babaya saygı kalmamış İnsanlık elinden nasip almamış Her şeyi var ama gözü doymamış *** Bi çare insanlar nefsine uymuş Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali *** Öyle bir dünya ki kıran kırana Düşenin sırtından vuran vurana Aşk olsun gerçekten bir dost bulana İnsanlık yaralı can pazarında Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali