İbrahim Tatlıses

Ne söyledim ne söyledim sana ne söyledim ki Vurdun kapıyı gittin Be vicdansız be insafsızın kızı be nankör kedi İnsan bir şey söyler *** Sevmek dedin sevmedik mi Aşka boyun eğmedik mi Bütün kötü huyları hatta güzel dostları Senin için terk etmedik mi *** Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Deli gibi döne döne savrulmak düşer Bugün yine bana bana of çekmek düşer of of of of *** Bugün yine bana bana ağlamak düşer Çıra gibi yana yana kül olmak düşer Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah ah ah ah *** Ne söyledim ne söyledim sana ne söyledim ki Vurdun kapıyı gittin Be vicdansız be insafsızın kızı be nankör kedi İnsan bir şey söyler *** Sevmek dedin sevmedik mi Aşka boyun eğmedik mi Bütün kötü huyları hatta güzel dostları Senin için terk etmedik mi *** Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Deli gibi döne döne savrulmak düşer Bugün yine bana bana of çekmek düşer of of of of *** Bugün yine bana bana ağlamak düşer Çıra gibi yana yana kül olmak düşer Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah ah ah ah *** Boş ver be gitsin Allah büyük Her acının bir ahı vardır Bir of çekersin biter her şey of of of of *** Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Deli gibi döne döne savrulmak düşer Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah-