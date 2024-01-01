İbrahim Tatlıses

-
Seherde uyanasan, benim gibi yanasan
Seherde uyanasan, benim gibi yanasan
Yaralı bülbül gibi daldan dala konasan
Yaralı bülbül gibi daldan dala konasan
Ağlatma gülüm yeter, sızlatma gülüm yeter
Ağlatma gülüm yeter, sızlatma gülüm yeter
Bana çok çektirdin sen, çekmek ölümden beter
Bana çok çektirdin sen, çekmek ölümden beter
Kalemi kaşla koydun, gözümü yaşla koydun
Kalemi kaşla koydun, gözümü yaşla koydun
Sen başın aldın gittin, beni ataşta koydun
Sen başın aldın gittin, beni ataşta koydun
Ağlatma gülüm yeter, sızlatma gülüm yeter
Ağlatma gülüm yeter, sızlatma gülüm yeter
Bana çok çektirdin sеn, çekmek ölümden bеter
Bana çok çektirdin sen, çekmek ölümden beter
Urfa'da açtı bağlarü, bülbül gül için ağlar
Urfa'da açtı bağlarü, bülbül gül için ağlar
Beni zenger zapt etmez, vefalı bir yar bağlar
Beni zenger zapt etmez, vefalı bir yar bağlar
Ağlatma gülüm yeter, sızlatma gülüm yeter
Ağlatma gülüm yeter, sızlatma gülüm yeter
Bana çok çektirdin sen, çekmek ölümden beter
Bana çok çektirdin sen, çekmek ölümden beter
-
Sabuha, Sabuha, Sabuha
***
Bırakıp gitme dedim
Beni terk etme dedim
Sabuha çok bekledim
Haber bile etmedin
Vicdansız Sabuha, Sabuha, Sabuha
***
Kalbim aşkınla yanmış
Meğer gönlüm aldanmış
Yalan sevgine kanmış
Alın yazım karaymış
Vicdansız Sabuha, Sabuha, Sabuha
***
Nerdesin, ah, nerdesin
Beni öldüreceksin
İsmini söylemekten
Tükendi son nefesim
Vicdansız Sabuha, Sabuha, Sabuha
-
Gözleriden yaş akar mercan kimin gözleriden
İpek mendil, ipek mendil olaydım
Sileydim, sileydim o akan yaşı gözleriden
Ah, sileydim, sileydim o akan yaşı gözleriden, gözleriden ah
***
Ayrılmam, ayrılmam gülüm senden
Ölürem, ölürem ayrılmam ceyran gözlüm senden
Canıma, canıma tak etse alıram vermem seni
Alıram vermem seni ayrılmam gülüm senden
Ah, ayrılmam canım canım senden
-
Ezme ile süzme ile lo lo
Yar bulunmaz gezme ile lo lo
Mezarımı kızlar kazsın lo lo
Altın gümüş kazma ile lo lo
***
Mezarımı kızlar kazsın lo lo
Altın gümüş kazma ile lo lo
Lo lo siye hayran ola lo lo
Lo lo siye kurban ola lo lo
Lo lo siye hayran ola lo lo
Bu can siye kurban ola lo lo
***
Kara sandığın kilidi lo lo
Üzerini toz bürüdü lo lo
Yazık oldu genç ömrüme lo lo
Zindanlarda çürüdü lo lo
Yazık oldu genç ömrüme lo lo
Zindanlarda çürüdü lo lo
***
Lo lo siye hayran ola lo lo
Lo lo siye kurban ola lo lo
Lo lo siye hayran ola lo lo
Bu can siye kurban ola lo lo
***
Başındaki puşu mudur lo lo
O da acem işi midir lo lo
Yanağında güller açmış lo lo
O da hakkın işi midir lo lo
***
Yanağında güller açmış lo lo
O da hakkın işi midir lo lo
Lo lo siye kurban ola lo lo
Bu can siye hayran ola lo lo
Lo lo siye kurban ola lo lo
Bu can siye hayran ola lo lo
-
-
Kara çadır düzdedir
Aman, aman, Emine'm
Kara çadır düzdedir
Aman, aman, Emine'm
***
Top zülüfler yüzdedir
Yavru da güzel Emine'm
Top zülüfler yüzdedir
Yavru da güzel Emine'm
***
12 gelin sevdim
Aman, aman, Emine'm
12 gelin sevdim
Aman, aman, Emine'm
Hâlâ göynüm kızdadır
Yavru da güzel Emine'm
***
Hâlâ göynüm kızdadır
Yavru da güzel Emine'm
Endim dereye durdum
Aman, aman, Emine'm
***
Endim dereye durdum
Aman, aman, Emine'm
Bir çift güvercin vurdum
Yavru da güzel Emine'm
***
Bir çift güvercin vurdum
Yavru da güzel Emine'm
Bir gelinin uğruna
Aman, aman, Emine'm
***
Bir gelinin uğruna
Aman, aman, Emine'm
15 altın bozdurdum
Yavru da güzel Emine'm
15 altın bozdurdum
Yavru da güzel Emine'm
-
Ayağına giymiş kara yemeni
Sallanma sevdiğim öldürdün beni
Sallanma sevdiğim öldürdün beni
***
Alem düşman olsa severim seni
Mavzer kurşunuyla vursunlar beni
Mavzer kurşunuyla vursunlar beni
***
Sen bir yana, ben bir yana yan yana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
***
Dere kenarında bir ev yapmışam
Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışam
Kerpicim tükendi, naçar kalmışam
***
O yâr için çok cefalar çekmişem
Sen bir yana, ben bir yana yan yana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
***
Sen bir yana, ben bir yana yan yana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
-
Garip bir kuştu gönlüm
Elimden uçtu gönlüm
Garip bir kuştu gönlüm
Elimden uçtu gönlüm
***
Saçının tellerine loy
Takıldı düştü gönlüm
Saçının tellerine loy
Takıldı düştü gönlüm
***
Aman, aman, aman
Halım yaman vay
***
Suya düştü gülümüz yar
Ötmüyor bülbülümüz
Suya düştü gülümüz yar
Ötmüyor bülbülümüz
***
Bir kuru sevda yüzünden
Zaya gitti ömrümüz
Bir kuru sevda yüzünden
Zaya gitti ömrümüz
***
Aman, aman, aman
Halım yaman vay
***
Beklerim erken seni yar
Güller açarken seni
Beklerim erken seni yar
Güller açarken seni
***
Gel gidelim bahçeye loy
Sen gül topla ben seni
Gel gidelim bahçeye loy
Sen gül topla ben seni
***
Aman, aman, aman
Halım yaman vay
Aman, aman, aman
Halım yaman vay
-
Daracık sokakta yare kavuştum
Yar aşağı, ben yukarı savuştum oy beni beni
Yare bir gül verdim, yarnan barıştım
Bir tanecik bu dert yaralar beni oy beni beni
***
Beni beni beni ceylanım seni
Sürmedim sefanı neyleyim seni
Oy beni beni
***
Yüce dağ başında yayılan atlar
Yarimin koynuna girmesin yadlar oy beni beni
Mezarım üstünde bir karış otlar
Bir tanecik bu dert yaralar beni oy beni beni
***
Beni beni beni ceylanım seni
Sürmedim sefanı neyleyim seni
Oy beni beni