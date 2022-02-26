Oyuncaklarım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Oyuncaklarım
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Hepsi birer umuttular
Birer birer uyuttular
Bizi burda unuttular
Gidenlere selam olsun
Bizi burda uyuttular
Gidenlere selam olsun
***
Bu acıyı çekeriz biz
Dağı taşı deleriz biz
Yanmasını biliriz biz
Yakanlara selam olsun
***
Selam olsun, selam olsun
Gidenlere selam olsun
Acımadan sırtımızdan
Vuranlara selam olsun
***
Su boğarmış, ateş yakar
Zalimler de bir gün yanar
Dağ gibiydi tüm umutlar
Yıkanlara selam olsun
Dağ gibiydi tüm umutlar
Yıkanlara selam olsun
***
Bu acıyı çekeriz biz
Dağı taşı deleriz biz
Yanmasını biliriz biz
Yakanlara selam olsun
***
Selam olsun, selam olsun
Gidenlere selam olsun
Acımadan sırtımızdan
Vuranlara selam olsun
***
Ha bir saray, ha dağ başı
Sonumuz bir mezar taşı
Gözümüzden kanlı yaşı
Akıtana selam olsun
Selam olsun, selam olsun, selam olsun
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Selam olsun, selam olsun
Gidenlere selam olsun
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