İbrahim Tatlıses

Hepsi birer umuttular Birer birer uyuttular Bizi burda unuttular Gidenlere selam olsun Bizi burda uyuttular Gidenlere selam olsun *** Bu acıyı çekeriz biz Dağı taşı deleriz biz Yanmasını biliriz biz Yakanlara selam olsun *** Selam olsun, selam olsun Gidenlere selam olsun Acımadan sırtımızdan Vuranlara selam olsun *** Su boğarmış, ateş yakar Zalimler de bir gün yanar Dağ gibiydi tüm umutlar Yıkanlara selam olsun Dağ gibiydi tüm umutlar Yıkanlara selam olsun *** Bu acıyı çekeriz biz Dağı taşı deleriz biz Yanmasını biliriz biz Yakanlara selam olsun *** Selam olsun, selam olsun Gidenlere selam olsun Acımadan sırtımızdan Vuranlara selam olsun *** Ha bir saray, ha dağ başı Sonumuz bir mezar taşı Gözümüzden kanlı yaşı Akıtana selam olsun Selam olsun, selam olsun, selam olsun *** Selam olsun, selam olsun Gidenlere selam olsun