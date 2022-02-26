Sen Al Canımı Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Sen Al Canımı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Sen Al Canımı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Al Canımı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Sen Al Canımı
Tüm Şarkıları
-
Cehennem ateşinde yaksalar
Yanmazdım ben ona yandığım kadar
Kalbimden vurup da kurşun sıksalar
Ölmezdim ben ona öldüğüm kadar
Kalbimden vurup da kurşun sıksalar
Ölmezdim ben ona öldüğüm kadar
***
Aklıma yâr gelir, feleğim şaşar
Öyle bir hasret ki içimden taşar
Bu gönül en fazla üç gece yaşar
Ecele bırakma, gel al canımı
Sen al canımı, gel al canımı
Kimseye bırakma, gel al canımı
Sen al canımı, gel al canımı
***
Pervasız bir yangın bıraktı bende
Küle döndürdü de sönmek bilmedi
Onsuz kalışımın sonu ecelde
Azrail canımı almak bilmedi
Onsuz kalışımın sonu ecelde
Azrail canımı almak bilmedi
***
Aklıma yâr gelir, feleğim şaşar
Öyle bir hasret ki içimden taşar
Bu gönül en fazla üç gece yaşar
Ecele bırakma, gel al canımı
Sen al canımı, gel al canımı
Kimseye bırakma, gel al canımı
Sen al canımı, gel al canımı
***
Aklıma yâr gelir, feleğim şaşar
Öyle bir hasret ki içimden taşar
Bu gönül en fazla üç gece yaşar
Ecele bırakma
Kimseye bırakma, sen al canımı
Sen al canımı, sen al canımı