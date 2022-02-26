İbrahim Tatlıses

Cehennem ateşinde yaksalar Yanmazdım ben ona yandığım kadar Kalbimden vurup da kurşun sıksalar Ölmezdim ben ona öldüğüm kadar Kalbimden vurup da kurşun sıksalar Ölmezdim ben ona öldüğüm kadar *** Aklıma yâr gelir, feleğim şaşar Öyle bir hasret ki içimden taşar Bu gönül en fazla üç gece yaşar Ecele bırakma, gel al canımı Sen al canımı, gel al canımı Kimseye bırakma, gel al canımı Sen al canımı, gel al canımı *** Pervasız bir yangın bıraktı bende Küle döndürdü de sönmek bilmedi Onsuz kalışımın sonu ecelde Azrail canımı almak bilmedi Onsuz kalışımın sonu ecelde Azrail canımı almak bilmedi *** Aklıma yâr gelir, feleğim şaşar Öyle bir hasret ki içimden taşar Bu gönül en fazla üç gece yaşar Ecele bırakma, gel al canımı Sen al canımı, gel al canımı Kimseye bırakma, gel al canımı Sen al canımı, gel al canımı *** Aklıma yâr gelir, feleğim şaşar Öyle bir hasret ki içimden taşar Bu gönül en fazla üç gece yaşar Ecele bırakma Kimseye bırakma, sen al canımı Sen al canımı, sen al canımı