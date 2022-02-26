İbrahim Tatlıses

Sevgilin seni terk etse Bırakıp ellere gitse Artık hiç arama dese Sen olsan içmez misin? *** Gözlerim yaş ile dolsa Gül benzin sararıp solsa Benim derdim sende olsa Sen olsan içmez misin? Sen olsan içmez misin? Ahh Sen olsan içmez misin? oyy *** Bir yar sevdim Yar olmadı yar Bir gün arayıp sormadı Artık umudum kalmadı Sen olsan içmez misin? *** Gözlerim yaş ile dolsa Gül benzin sararıp solsa Benim derdim sende olsa Sen olsan içmez misin? Sen olsan içmez misin? Ahh ahh Sen olsan içmez misin? oy, oy, oy