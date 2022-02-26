Sen Olsan İçmez misin Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Sen Olsan İçmez misin
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Sevgilin seni terk etse
Bırakıp ellere gitse
Artık hiç arama dese
Sen olsan içmez misin?
***
Gözlerim yaş ile dolsa
Gül benzin sararıp solsa
Benim derdim sende olsa
Sen olsan içmez misin?
Sen olsan içmez misin?
Ahh Sen olsan içmez misin? oyy
***
Bir yar sevdim
Yar olmadı yar
Bir gün arayıp sormadı
Artık umudum kalmadı
Sen olsan içmez misin?
***
Gözlerim yaş ile dolsa
Gül benzin sararıp solsa
Benim derdim sende olsa
Sen olsan içmez misin?
Sen olsan içmez misin?
Ahh ahh Sen olsan içmez misin? oy, oy, oy