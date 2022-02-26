İbrahim Tatlıses

Nazlanırsın nazlar gibi Çalınırsın sazlar gibi Isıtırsın yazlar gibi Bedenimi sen *** Nazlanırsın nazlar gibi Çalınırsın sazlar gibi Isıtırsın yazlar gibi Bedenimi sen *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben *** Nazlı nazlı bakıp durdun Beni yüz yerimden vurdun Ne aradın, ne de sordun Ölüyorum ben *** Nazlı nazlı bakıp durdun Beni yüz yerimden vurdun Ne aradın, ne de sordun Ölüyorum ben *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben *** Yakıyorsun sen, sen, sen Yanıyorum ben, ben, ben Tuna nehri sen, sen, sen Boğulmuşum ben