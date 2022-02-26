İbrahim Tatlıses

Nazlanırsın nazlar gibi
Çalınırsın sazlar gibi
Isıtırsın yazlar gibi
Bedenimi sen
***
Nazlanırsın nazlar gibi
Çalınırsın sazlar gibi
Isıtırsın yazlar gibi
Bedenimi sen
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
***
Nazlı nazlı bakıp durdun
Beni yüz yerimden vurdun
Ne aradın, ne de sordun
Ölüyorum ben
***
Nazlı nazlı bakıp durdun
Beni yüz yerimden vurdun
Ne aradın, ne de sordun
Ölüyorum ben
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben
***
Yakıyorsun sen, sen, sen
Yanıyorum ben, ben, ben
Tuna nehri sen, sen, sen
Boğulmuşum ben