İbrahim Tatlıses

Seni gezen bu gözlerim Hasretinden kan yaş döker Eğer işitse sözlerim ah çeker dağlar diz çöker *** Seni gezen bu gözlerim Hasretinden kan yaş döker Eğer işitse sözlerim ah çeker dağlar diz çöker *** Komar gözlüm, şirin sözlüm aklım başımdan almışsan Sensiz perişandır gönlüm sevgilim harda kalmışsan *** Sensiz nece güler yarın Hasretten üzdüler yarın Sensizliğe dayanamaz demir selvi öler yarın Senden insaf diler yarın Göz yaşın kim siler yarın Hiç olmazsa kenardan bak Gör bir neler çeker yarın *** Çiçekleri kokluyuram Gönlüm senin koku duya Geceler ruyamda gorup Danışıram aya suya *** Çiçekleri kokluyuram Gönlüm senin koku duya Geceler ruyamda gorup Danışıram aya suya *** Komar gözlüm, şirin sözlum aklım başımdan almışsan Sensiz perişandır gönlüm sevgilim harda kalmışsan *** Sensiz nece güler yarın Hasretten üzdüler yarın Sensizliğe dayanamaz demir selvi öler yarın Senden insaf diler yarın Göz yaşın kim siler yarın Hiç olmazsa kenardan bak Gör bir neler çeker yarın *** Sensiz nece güler yarın Hasretten üzdüler yarın Sensizliğe dayanamaz demir selvi öler yarın Senden insaf diler yarın Göz yaşın kim siler yarın Hiç olmazsa kenardan bak Gör bir neler çeker yarın