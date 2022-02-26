Senden İnsaf Diler Yarın Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Senden İnsaf Diler Yarın
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Seni gezen bu gözlerim
Hasretinden kan yaş döker
Eğer işitse sözlerim ah çeker dağlar diz çöker
***
Seni gezen bu gözlerim
Hasretinden kan yaş döker
Eğer işitse sözlerim ah çeker dağlar diz çöker
***
Komar gözlüm, şirin sözlüm aklım başımdan almışsan
Sensiz perişandır gönlüm sevgilim harda kalmışsan
***
Sensiz nece güler yarın
Hasretten üzdüler yarın
Sensizliğe dayanamaz demir selvi öler yarın
Senden insaf diler yarın
Göz yaşın kim siler yarın
Hiç olmazsa kenardan bak
Gör bir neler çeker yarın
***
Çiçekleri kokluyuram
Gönlüm senin koku duya
Geceler ruyamda gorup
Danışıram aya suya
***
Çiçekleri kokluyuram
Gönlüm senin koku duya
Geceler ruyamda gorup
Danışıram aya suya
***
Komar gözlüm, şirin sözlum aklım başımdan almışsan
Sensiz perişandır gönlüm sevgilim harda kalmışsan
***
Sensiz nece güler yarın
Hasretten üzdüler yarın
Sensizliğe dayanamaz demir selvi öler yarın
Senden insaf diler yarın
Göz yaşın kim siler yarın
Hiç olmazsa kenardan bak
Gör bir neler çeker yarın
***
Sensiz nece güler yarın
Hasretten üzdüler yarın
Sensizliğe dayanamaz demir selvi öler yarın
Senden insaf diler yarın
Göz yaşın kim siler yarın
Hiç olmazsa kenardan bak
Gör bir neler çeker yarın