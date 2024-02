İbrahim Tatlıses

Gel Otur Yanıma, Derdimi Dinle Canım Dediklerim, Yordular Ustam Gözyaşın Kaldıysa, Ağla Benimle Dostum Bildiklerim, Vurdu Be Ustam Gözyaşın Kaldıysa, Ağla Benimle Dostum Bildiklerim, Vurdu Be Ustam *** Kimseler Halim Sormadı Eyvahsız Günüm Olmadı Tükendim, Bir Şey Kalmadı! Bu Nasıl Yaşamak Ustam? Bu Nasıl Yaşamak Ustam? *** Elveda Gençliğim, Elveda Derde Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! *** Çareler İçinde, Çaresiz Kaldım Ben Bıktım, Bu Çilem Bitmedi Ustam Cefadan Payıma, Düşeni Aldım Ben Bıktım, O Benden Bıkmadı Ustam Cefadan Payıma, Düşeni Aldım Ben Bıktım, O Benden Bıkmadı Ustam *** Kimseler Halim Sormadı Eyvahsız Günüm Olmadı Tükendim, Bir Şey Kalmadı! Bu Nasıl Yaşamak Ustam? Bu Nasıl Yaşamak Ustam? *** Elveda Gençliğim, Elveda Derde Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! *** Elveda Gençliğim, Elveda Derde Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! Helal Et Ustam