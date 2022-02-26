Seni Sana Bırakmam Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Seni Sana Bırakmam
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Beni benden alırsan seni sana bırakmam
Yanı başımda bile olsan bir adım bile atmam
Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi
Bilmedin bileceğin yok
Yalancı dostlarından elalemin lafından
Geçmedin geçeceğin yok
***
Beni benden alırsan seni sana bırakmam
Yanı başımda bile olsan bir adım bile atmam
Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi
Bilmedin bileceğin yok
Yalancı dostlarından elalemin lafından
Geçmedin geçeceğin yok
***
Bu gönül az mı kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın, yerlere aktım
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Bu gönül az mı kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın, yerlere aktım
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Sevgilim canım dedikçe
Kendini gizler oldun, peşinden sürüklendim ben
Çok mu değerli oldum
***
Bir aşk var birde aşık
İç içe karma karışık, seninle hiç bir ilgisi yok
Yalancı dostlarından elalemin lafından
Geçmedin geçeceğin yok
***
Bu gönül az mı kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın, yerlere aktım
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Bu gönül az mı kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın, yerlere aktım
Yaralı kalbim affeder mi?