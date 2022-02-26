İbrahim Tatlıses

Beni benden alırsan seni sana bırakmam Yanı başımda bile olsan bir adım bile atmam Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi Bilmedin bileceğin yok Yalancı dostlarından elalemin lafından Geçmedin geçeceğin yok *** Beni benden alırsan seni sana bırakmam Yanı başımda bile olsan bir adım bile atmam Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi Bilmedin bileceğin yok Yalancı dostlarından elalemin lafından Geçmedin geçeceğin yok *** Bu gönül az mı kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın, yerlere aktım Yaralı kalbim affeder mi? *** Bu gönül az mı kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın, yerlere aktım Yaralı kalbim affeder mi? *** Sevgilim canım dedikçe Kendini gizler oldun, peşinden sürüklendim ben Çok mu değerli oldum *** Bir aşk var birde aşık İç içe karma karışık, seninle hiç bir ilgisi yok Yalancı dostlarından elalemin lafından Geçmedin geçeceğin yok *** Bu gönül az mı kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın, yerlere aktım Yaralı kalbim affeder mi? *** Bu gönül az mı kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın, yerlere aktım Yaralı kalbim affeder mi?