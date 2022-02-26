Seni Sevmediğim Yalan Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Seni Sevmediğim Yalan
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Yalan, yalan, yalan
Seni sevmediğim yalan
Kızgın bir anımda söyledim yalan
Seni sevmediğim yalan
***
ah yalan
Seni sevmediğim yalan
Kızgın bir anımda söyledim, yalan
Seni sevmediğim yalan
***
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
***
Neyim varsa alıp götürsünler benden
Paylaşmaya hazırım inan, inan, inan
Yalnız seni paylaşamam
***
Ah yalan, yalan, yalan
Seni sevmediğim yalan
Ah kızgın bir anımda söyledim yalan
Seni sevmediğim yalan
***
Yalan, yalan, yalan
Seni unuttuğum yalan
Çocuksu bir sevinç başlar içimde
Seni gördüğüm zaman
***
ah yalan
Seni unuttuğum yalan
Çocuksu bir sevinç başlar içimde
Seni gördüğüm zaman
***
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
***
Neyim varsa alıp götürsünler benden
Paylaşmaya hazırım inan, inan, inan
Yalnız seni paylaşamam
***
ah yalan
Seni unuttuğum yalan
Çocuksu bir sevinç başlar içimde
Seni gördüğüm zaman
***
Yalan