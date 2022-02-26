İbrahim Tatlıses

Yalan, yalan, yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** ah yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim, yalan Seni sevmediğim yalan *** Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam *** Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan, inan, inan Yalnız seni paylaşamam *** Ah yalan, yalan, yalan Seni sevmediğim yalan Ah kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** Yalan, yalan, yalan Seni unuttuğum yalan Çocuksu bir sevinç başlar içimde Seni gördüğüm zaman *** ah yalan Seni unuttuğum yalan Çocuksu bir sevinç başlar içimde Seni gördüğüm zaman *** Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam *** Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan, inan, inan Yalnız seni paylaşamam *** ah yalan Seni unuttuğum yalan Çocuksu bir sevinç başlar içimde Seni gördüğüm zaman *** Yalan