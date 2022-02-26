Yarabbim Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Yarabbim
-
Sana çok yalvarmıştım
Kapında ağlamıştım
Bir tek sana yanmıştım
Senin pabucun dama
***
Sana çok yalvarmıştım
Kapında ağlamıştım
Bir tek sana yanmıştım
Senin pabucun dama
***
İsteseydim ellisi
Kırar ince bellisi
Hem de çifte tellisi
Senin pabucun dama
Hem de çifte tellisi
Senin pabucun dama
***
Başımı taşa vurdum
Gözümü yaşa vurdum
Doluyu boşa vurdum
Senin pabucun dama
***
Başımı taşa vurdum
Gözümü yaşa vurdum
Doluyu boşa vurdum
Senin pabucun dama
***
İsteseydim ellisi
Kırar ince bellisi
Hem de çifte tellisi
Senin pabucun dama
Hem de çifte tellisi
Senin pabucun dama
***
Bakmaz gözümde yaşa
Yaşa güzelim yaşa
Sanki babası paşa
Senin pabucun dama
***
Bakmaz gözümde yaşa
Yaşa güzelim yaşa
Sanki babası paşa
Senin pabucun dama
***
İsteseydim ellisi
Kırar ince bellisi
Hem de çifte tellisi
Senin pabucun dama
Hem de çifte tellisi
Senin pabucun dama
-
Doğan bir pişman, doğmayan iki
Doğuştan felekle düşman olmuşum sanki
Herkeste bir kalp, aşka susamış
Sevenler bir pişman ise, sevmeyen iki
***
Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni
Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni
Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin
Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim
Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin, bana kaderin
***
İçen bir pişman, içmeyen iki
Hepimiz doğuştan dertle sarhoşuz sanki
Sarhoştan beter sevenin hali
Her kadehte bir Mecnun'um, Kerem'im sanki
***
Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni
Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni
Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin
Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim
Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin of, bana kaderin of
-
Yarabbim sen büyüksün
Yarabbim sen gönülsün
Durdur geçen zamanı kulların gülsün
***
Bütün saatler dursun
Dert rüzgarları sussun
Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
***
Senden uzak yaşamak
İnan yaşamak değil
Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil
***
Bazı duygular var ki
Kelimelere sığmaz
Sevenler anlar ancak sevmeyen değil
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
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