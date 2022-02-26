İbrahim Tatlıses

Senin Pabucun Dama Sana çok yalvarmıştım Kapında ağlamıştım Bir tek sana yanmıştım Senin pabucun dama *** Sana çok yalvarmıştım Kapında ağlamıştım Bir tek sana yanmıştım Senin pabucun dama *** İsteseydim ellisi Kırar ince bellisi Hem de çifte tellisi Senin pabucun dama Hem de çifte tellisi Senin pabucun dama *** Başımı taşa vurdum Gözümü yaşa vurdum Doluyu boşa vurdum Senin pabucun dama *** Başımı taşa vurdum Gözümü yaşa vurdum Doluyu boşa vurdum Senin pabucun dama *** İsteseydim ellisi Kırar ince bellisi Hem de çifte tellisi Senin pabucun dama Hem de çifte tellisi Senin pabucun dama *** Bakmaz gözümde yaşa Yaşa güzelim yaşa Sanki babası paşa Senin pabucun dama *** Bakmaz gözümde yaşa Yaşa güzelim yaşa Sanki babası paşa Senin pabucun dama *** İsteseydim ellisi Kırar ince bellisi Hem de çifte tellisi Senin pabucun dama Hem de çifte tellisi Senin pabucun dama

Doğan Bir Pişman Doğan bir pişman, doğmayan iki Doğuştan felekle düşman olmuşum sanki Herkeste bir kalp, aşka susamış Sevenler bir pişman ise, sevmeyen iki *** Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin, bana kaderin *** İçen bir pişman, içmeyen iki Hepimiz doğuştan dertle sarhoşuz sanki Sarhoştan beter sevenin hali Her kadehte bir Mecnun'um, Kerem'im sanki *** Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin of, bana kaderin of