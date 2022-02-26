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7/24 Dinle Yarabbim

Yarabbim Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Yarabbim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Yarabbim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yarabbim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Yarabbim

  • Senin Pabucun Dama

  • Doğan Bir Pişman

  • Yarabbim

  • Acı Gözyaşlarım

  • Aşk Değil

  • Bir Görüşte Aşık Oldum

  • Felekle Sohbet

  • Nerede

  • Vaktinde Gel Sevgilim

  • Çilekeş

  • Öldürdün Beni

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