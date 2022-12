İbrahim Tatlıses

Doğan bir pişman, doğmayan iki Doğuştan felekle düşman olmuşum sanki Herkeste bir kalp, aşka susamış Sevenler bir pişman ise, sevmeyen iki *** Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin, bana kaderin *** İçen bir pişman, içmeyen iki Hepimiz doğuştan dertle sarhoşuz sanki Sarhoştan beter sevenin hali Her kadehte bir Mecnun'um, Kerem'im sanki *** Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin of, bana kaderin of