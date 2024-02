İbrahim Tatlıses

Baharı görmeden hazana erdim Açmadan soluyor sensiz çiçekler *** Her akşam güneşin battığı yerde Hıçkırıp ağlıyor sensiz geceler Her akşam güneşin battığı yerde Benimle ağlıyor sensiz geceler *** Mektuplar resimler soldu elimde O eski şarkımız kaldı dilimde Gelirsin diyerek günün birinde Benimle bekliyor seni geceler *** Geceler geceler garip geceler Ağlatır inletir beni geceler Geceler geceler sensiz geceler Ağlatır kahreder beni geceler *** Hani ya nerede beyaz evimiz Hani ya bahçemiz çiçeklerimiz Bu hayat yaşanmaz inan ki sensiz Benimle ağlıyor sensiz geceler *** Mektuplar resimler soldu elimde O eski şarkımız kaldı dilimde Gelirsin diyerek günün birinde Benimle bekliyor seni geceler *** Geceler geceler garip geceler Ağlatır inletir beni geceler Geceler geceler sensiz geceler Ağlatır kahreder beni geceler

Böyle kaşlar böyle gözler Kimde var? Kimde var? Kimde de var? Böyle kaşlar böyle gözler Kimde var? Kimde var? Kimde de var? Böyle gülüş böyle nazlar Kimde var? Kimde var? Kimde de var? Böyle gülüş böyle nazlar Kimde var? Kimde var? Kimde de var? *** Al yanaklı gül dudaklı Yarim var? yarim var? yarim var? Al yanaklı gül dudaklı Yarim var? yarim var? yarim var? Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var? Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var? Kimde var? Kimde de var? Böyle güzel kimde var? *** Öldürücü gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var? Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var? *** İnce belli selvi boyu kimde var? Kimde var? Kimde de var? İnce belli selvi boyu kimde var? Kimde var? Kimde de var? Tatlı dili güzel huyu kimde var? Kimde var? Kimde de var? Tatlı dili güzel huyu kimde var? Kimde var? Kimde de var? Al yanaklı gül dudaklı yarim var? yarim var? yarim var? Al yanaklı gül dudaklı yarim var? yarim var? yarim var? Can alıcı gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var? Öldürücü gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var? *** Nerde var nerde var böyle güzel nerde var? Öldürücü gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var? Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var? *** Ah? böyle kaşlar böyle gözler kimde var? Ah? böyle gülüş böyle naz Böyle gülüş böyle naz kimde var? Kimde var? Al yanaklı gül dudaklı yarim var? Al yanaklı gül dudaklı yarim var? Böyle gülüş böyle naz Böyle gülüş böyle naz kimde var?