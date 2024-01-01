İbrahim Tatlıses

Sev de Gör Sevde gör yalnızlığı Sevde gör mutsuzluğu Sevde gör sevde gör Sevde gör, ah yalnızlığı Sevde gör, ah mutsuzluğu Sevde gör, ah sevde gör Gurbet nedir? Hasret nedir? Çile nedir? Zulmet nedir? Ağlamak nedir? Gülmek nedir? Benim gibi sevde gör Ağlamak ne?, gülmek nedir? Benim gibi sevde gör, sevde gör Yaşamak ne ölmek nedir? Aldatmak ne sevmek nedir? Melek nedir? Şeytan nedir? Benim gibi sevde gör Melek nedir? Şeytan nedir? Benim gibi sevde gör Sevde gör, sevde gör, sevde gör Sevde gör ayrılığı Sevde gör yalnızlığı Sevde gör sevde gör Sevde gör, ah ayrılığı Sevde gör, ah yalnızlığı Sevde gör sevde gör Uyku tutmaz geceleri Sensiz gelen sabahları Feryatları eyvahları Benim gibi sevde gör Feryatları eyvahları Benim gibi sevde gör, sevde gör Yaşamak ne ölmek nedir? Aldatmak ne sevmek nedir? Melek nedir? Şeytan nedir? Benim gibi sevde gör Melek nedir? Şeytan nedir? Benim gibi sevde gör Sevde gör, sevde gör, sevde gör, sevde gör

Sensiz Geceler Baharı görmeden hazana erdim Açmadan soluyor sensiz çiçekler *** Her akşam güneşin battığı yerde Hıçkırıp ağlıyor sensiz geceler Her akşam güneşin battığı yerde Benimle ağlıyor sensiz geceler *** Mektuplar resimler soldu elimde O eski şarkımız kaldı dilimde Gelirsin diyerek günün birinde Benimle bekliyor seni geceler *** Geceler geceler garip geceler Ağlatır inletir beni geceler Geceler geceler sensiz geceler Ağlatır kahreder beni geceler *** Hani ya nerede beyaz evimiz Hani ya bahçemiz çiçeklerimiz Bu hayat yaşanmaz inan ki sensiz Benimle ağlıyor sensiz geceler *** Mektuplar resimler soldu elimde O eski şarkımız kaldı dilimde Gelirsin diyerek günün birinde Benimle bekliyor seni geceler *** Geceler geceler garip geceler Ağlatır inletir beni geceler Geceler geceler sensiz geceler Ağlatır kahreder beni geceler

Saygınız Vardır Bir karınca yuvasını kaybetse O gece yatamam kaygımız vardır Bir yaprak dalından sararıp düşse Ezilir yüreğim duygumuz vardır *** Ha kutuplarda bir eskimo genci Ha Afrika da garip bir zenci Fark etmez ne dili ne rengi Madem ki insandır saygımız vardır *** İnsanı insandan ayırmam ki Bu bizden diyerek kayıramam ki Sanmayın sesimi duyuramam ki İnsanız insana saygımız vardır

Kimde Var Böyle kaşlar böyle gözler Kimde var? Kimde var? Kimde de var? Böyle kaşlar böyle gözler Kimde var? Kimde var? Kimde de var? Böyle gülüş böyle nazlar Kimde var? Kimde var? Kimde de var? Böyle gülüş böyle nazlar Kimde var? Kimde var? Kimde de var? *** Al yanaklı gül dudaklı Yarim var? yarim var? yarim var? Al yanaklı gül dudaklı Yarim var? yarim var? yarim var? Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var? Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var? Kimde var? Kimde de var? Böyle güzel kimde var? *** Öldürücü gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var? Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var? *** İnce belli selvi boyu kimde var? Kimde var? Kimde de var? İnce belli selvi boyu kimde var? Kimde var? Kimde de var? Tatlı dili güzel huyu kimde var? Kimde var? Kimde de var? Tatlı dili güzel huyu kimde var? Kimde var? Kimde de var? Al yanaklı gül dudaklı yarim var? yarim var? yarim var? Al yanaklı gül dudaklı yarim var? yarim var? yarim var? Can alıcı gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var? Öldürücü gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var? *** Nerde var nerde var böyle güzel nerde var? Öldürücü gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var? Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var? *** Ah? böyle kaşlar böyle gözler kimde var? Ah? böyle gülüş böyle naz Böyle gülüş böyle naz kimde var? Kimde var? Al yanaklı gül dudaklı yarim var? Al yanaklı gül dudaklı yarim var? Böyle gülüş böyle naz Böyle gülüş böyle naz kimde var?

İşte Dostlar Kınamayın dostlar Allah aşkına Yalvardım yakardım dönmüyor geri Çaresiz kalmışım çıldıracağım Ağladım sızladım dönmüyor geri dönmüyor geri *** İşte dostlar budur halim Görmedim ben böyle zalim Bilsem onu sever miydim Dönmüyor dönmüyor dönmüyor geri Kolundan tutup da getiremem ki Kendimi ben zorla sevdiremem ki Silahı çekip de öldüremem ki *** Aldı gitti beni benden Vurdu beni yüreğimden Anlamıyor hiç sevgimden Dönmüyor dönmüyor dönmüyor geri Kolundan tutup da getiremem ki Kendimi ben zorla sevdiremem ki Silahın çekip de öldüremem ki Dizine kapandım dönmüyor geri Dizine kapandım dönmüyor geri

İmkanı Yok Unut deme sakın bana Unutmanın imkanı yok Kara sevdan sarmış beni Kurtulmanın imkanı yok *** Hayalin gözümde perde Çare yok bendeki derde Yaşamanın imkanı yok Ayrılamam imkanı yok *** Duman ile ateş gibi Doğa ile güneş gibi Ta ezelden bir eş gibi Ayrılmanın imkanı yok

İki Gözüm İki Çeşme esme rüzgar deli deli aklım başımda değil bu gidişle benim sonum galiba belli değil *** iki gözüm iki çeşme yanaklarım ıslanır *** bu gidişle deli gönlüm dert çekerek uslanır *** ayrılığın yeli esti düştüm dağlar ardına gençlik elden uçtu gitti döndüm gazel yurduna *** ben gurbetin kucağında düşe kalka yoruldum bir zalimin ocağında can evimden vuruldum

Ateşli Geleni geçeni yakıyor bu güzel *** Ateşli ateşli bakıyor bu güzel Bir kere göreni yanılıp seveni Ateşten ateşe atıyor bu güzel Bir kere göreni yanılıp seveni Ateşten ateşe atıyor bu güzel *** Ateşli, ateşli halleri eritti beni *** Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni Ateşli, ateşli hallere düşürdü beni Ah, ateşli *** Bir alev ırmağı akıyor bu güzel *** Yanmamış canları yakıyor bu güzel Gözleri bir alev sözleri bir şeker Dil döker kandırır insanı bu güzel Gözleri bir alev sözleri bir şeker Dil döker kandırır insanı bu güzel *** Ateşli, ateşli halleri eritti beni Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni Ateşli, ateşli hallere düşürdü beni Ah, ateşli

Aklıma Gelmeyen Başıma Geldi Ona yolda rastladım Saatlerce yalvardım Ona yolda rastladım Saatlerce yalvardım Hayatımda ilk defa Boşa kürek salladım Hayatımda ilk defa Boşa kürek salladım Aklıma gelmeyen başıma geldi Sevdanın hançeri bağrımı deldi Tanrım bu cezayı bana mı verdi? Sevene gülerken başıma geldi Aklıma gelmeyen başıma geldi Sevdanın hançeri bağrımı deldi Tanrım bu cezayı bana mı verdi? Sevene gülerken başıma geldi eyvah Aklıma gelmeyen başıma geldi Onu görünce yandım Biraz deryaya daldım Onu görünce yandım Biraz Hülyaya daldım Hayatımda ilk defa Delice sevdalandım Hayatımda ilk defa Delice sevdalandım Aklıma gelmeyen başıma geldi Sevdanın hançeri bağrımı deldi Tanrım bu cezayı bana mı verdi? Sevene gülerken başıma geldi eyvah Aklıma gelmeyen başıma geldi Sevdanın hançeri bağrımı deldi Tanrım bu cezayı bana mı verdi? Sevene gülerken başıma geldi eyvah Aklıma gelmeyen başıma geldi

Ah Keşkem Seninle çıkabilseydim ah keşkem ah keşkem Elini tutabilseydim ah keşkem ah keşkem Kafelerde diskolarda ah keşkem ah keşkem Beline sarılabilseydim ah keşkem ah keşkem *** Elimdeki sazım olsan ah keşkem keşkem Doya doya sevebilsem ah keşkem keşkem Kadehimde şarap olsan ah keşkem ah keşk.. Doya doya içsem seni ah keşkem ah keşkem Ah keşkem keşkem keşkem İçebilseydim keşkem Ah keşkem keşkem keşkem Çalabilseydim keşkem *** Saçlarına boncuk taksam ah keşkem ah keşkem Seni nazardan korusam ah keşkem ah keşkem Mutluluktan uçardım ben ah keşkem ah keşkem Sana bir kez dokunsam ah keşkem ah keşkem

Vara Vara Vardım Vara vara vardım sivereğin hanına Hancı dedi bu garibandir Serin yatağını eyvana *** Ordan bir zalım çıtktı Dedi Urfalıdır atın bunu zindana Vah ölem ölem Ben kime ne diyem *** Ben gülüyem gülmüşen Ben seviyem sevmişen Ben geliyem gelmişen Çok naz ediysen Urfalı mısan Ben naz ediysem harranlı mısan *** Sen esmersen güzelsen Gözlerini süzersen Ne gelirsen ne gidersen Urfalı mısan hep naz edersen Harranlı mısan çok naz edersen *** Saçlarıdan bir tel ver Yanağıdan bir gül ver Yüreğiden bir yer ver Urfalı mısan hep naz edersen Harranlı mısan çok naz edersen *** Ben gülüyem gülmüşen Ben seviyem sevmişen Ben geliyem gelmişen Çok naz ediysen Urfalı mısan Hep naz ediysem harranlı mısan