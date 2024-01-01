İbrahim Tatlıses

-
Busbulanık seller gibi
Dağ başında güller gibi
Erişilmez düşler gibi
Sevdalandım, sevdalandım
***
Gündüz müydü? Gece miydi
İçimdeki çiçek miydi?
Aşka doğan güneş miydi?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Aşka doğan güneş miydi?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
***
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Nasıl düşmez gönlüm aşka?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Sevdalandım, sevdalandım
Nasıl düşmez gönlüm aşka?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Serin bahar yeli gibi
Sanki ilk yaz günü gibi
Bir güzele deli gibi
Sevdalandım, sevdalandım
***
Dünya dursun, kalbim dursun
Sevincimi herkes duysun
Canım benim canım olsun
Sevdalandım, sevdalandım
***
Canım benim canım olsun
Sevdalandım, sevdalandım
***
Gözler başka kirpik başka
Bakışları bir bambaşka
***
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Nasıl düşmez gönlüm aşka?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Sevdalandım, sevdalandım
Nasıl düşmez gönlüm aşka?
Sevdalandım, sevdalandım
-
Sevmeyi bilir misin
Bir ömür sever misin
Aşkıma ölür müsün
Ben aşk için ölürüm
***
Sevmeyi bilir misin
Bir ömür sever misin
Aşkıma ölür müsün
Ben aşk için ölürüm
***
Gül olmadan diken olmaz
Sen olmadan sevgi olmaz
Gül olmadan diken olmaz
Sen olmadan sevgi olmaz
***
Sevmeden yaşanılmaz
Ben aşk için ölürüm
Ben aşk için ölürüm
***
Sevmek bir ibadettir
Tanrı'dan emanettir
Sevmek bir ibadettir
Tanrı'dan emanettir
***
En güzel şey sevmektir
Ben aşk için ölürüm
Ben aşk için ölürüm
-
Şu koskoca dünya alem
İçindeki neşe elem
Yazımızı yazan kalem
Anladım ki hepsi yalan
Yalan yalan yalan yalan
Yalan yalan
Yalan
***
Şu yaşama hevesinin
İnsanların cümlesinin
Şu yaşama hevesinin
İnsanların cümlesinin
Aldığımız nefeslerin
Anladım ki hepsi yalan yalan
Hayat rüya dünya yalan yalan
***
Çok sevip de taptığımız
Başlara taç yaptığımız
Gerçek olan bir tanrımız
Gerisinin hepsi yalan
Yalan yalan yalan yalan
Yalan yalan
Yalan
***
Bitmeyecek sandığımız
Rüyasına daldığımız
Bitmeyecek sandığımız
Rüyasına daldığımız
Bile bile kandığımız
Ölüm gerçek ömür yalan yalan
Hayat rüya dünya yalan yalan
Yalan (yalan)
-
Uzaktan görenler mesut sanıyor
Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor
İçimde dinmeyen yaram kanıyor
Bir meçhule döndü benim hayatım
Bir meçhule döndü benim hayatım
***
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Yarına çıkar mı bilmem gidişim
Mevsimsiz sarardı benim hayatım
***
Işıklar altında sönmüş gibiyim
Dostların içinde yalnız biriyim
Bilinmez yollara girmiş gibiyim
Nerede bitecek benim hayatım?
Nerede bitecek benim hayatım?
***
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Maziyi ararım, böyle yaşanmaz
Çekilmez çiledir benim hayatım
Çekilmez çiledir benim hayatım
-
Derdimi Kimlere Desem
Başım Alıp Nere Gitsem
Bu Dert Beni Öldürecek
Candan Mi Yardan Mi Geçsem
Bu Aşk Beni Öldürecek
Candan Mi Yardan Mi Geçsem
***
Ah Ah Ölüyorum Vah Vah Seviyorum
Billahi çok Seviyorum
Vallahi Ben Ölüyorum
***
Dinleyin Beni Ey Dağlar
Ses Verin Bu Yaralıya
Duyan Yanar Gören Ağlar
Böyle Bahtı Karalıya
Duyan Yanar Gören Ağlar
Böyle Bir Bahtı Karalıya
***
Ah Ah Ölüyorum Vah Vah Seviyorum
Billahi Çok Seviyorum
Vallahi Ben Ölüyorum
-
hüsnün senin ey dilber-i nadide kamer mi
huri misin ey afet-i can, yoksa beşer mi aman aman adıya kurban
***
gördükçe seni tazelenir sanki hayatım
sensiz bana bu can-ı cihan zerre değer mi aman aman adıya kurban
***
nergiz mi acep fidelerin gül mü yanağın
peymane-i kudret mi lebin şir û şeker mi aman aman adıya kurban
-
Sarışınsın, sarısın, güzel
Sen bir selvi dalısın, güzel
Sen bir selvi dalısın
***
Sana çirkin demişler, güzel, Allah
Sana çirkin demişler, güzel
Sen gönlümün malısın, güzel
Sen gönlümün malısın
***
Sarışınsın, sarısın, güzel
Sen bir selvi dalısın, güzel
Sen bir selvi dalısın
***
Sana çirkin demişler, güzel
Sana çirkin demişler, güzel
Sen gönlümün malısın, güzel
Sen gönlümün malısın
***
Dama çıkma üşürsün, güzel
Güzellikte menşursun, güzel
Güzellikte menşursun
***
Güzellik başa bela, güzel
Güzellik başa bela, güzel
Alemle konuşursun, güzel
Alemle konuşursun
-
Son sözümü söylemedim
Dinle beni dur gitmeden
Sana bir dost nasihati
Vereceğim al gitmeden
Sana bir dost nasihati
Vereceğim al gitmeden
***
Karanlıklar yolu olur
Bu ayrılık senin için
Sonra pişman olursun
Ah çekersin için için
Sonra pişman olursun
Ah çekersin için için
***
Bir köşede kalırsın bak
Halin nedir soran olmaz
Bir köşede kalırsın bak
Halin nedir soran olmaz
***
Sana böyle benim gibi
Nasihat da veren olmaz
Sana böyle bir dost gibi
Nasihat da veren olmaz
***
Bir bakarsın geçmiş yıllar
Tekrar başa dönüş olmaz
Herkes güler geçer sana
Benim gibi yanan olmaz
Herkes güler geçer sana
Benim gibi yanan olmaz
***
Karanlıklar yolu olur
Bu ayrılık senin için
Sonra pişman olursun
Ah çekersin için için
Sonra pişman olursun
Ah çekersin için için
***
Bir köşede kalırsın bak
Halin nedir soran olmaz
Bir köşede kalırsın bak
Halin nedir soran olmaz
***
Sana böyle benim gibi
Nasihat da veren olmaz
Sana böyle bir dost gibi
Nasihat da veren olmaz
-
Terk etmek ne kadar kolay
Sen kolay olanı seçtin
Terk etmek ne kadar kolay
Sen kolay olanı seçtin
***
Önce benden sonra senden
Sonra da aşkımızdan geçtin aşkımızdan
Önce benden sonra senden
Sonra da aşkımızdan geçtin aşkımızdan
***
Yıkılasın demem sana sana
Yıkılma ki ölmeyesin
Neler çeker insan neler neler
Bir düş ki sen de göresin
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
***
Tanrım sonsuz sevgi versin
Kalbin tapar gibi sevsin
Tanrım sonsuz sevgi versin
Kalbin tapar gibi sevsin
***
Dilerim benden fazla sev
Sev ki sen de gülmeyesin gülmeyesin
Dilerim benden fazla sev
Sev ki sen de gülmeyesin gülmeyesin
***
Köşe bucak aramayı
Bir ümide sarılmayı
Öğren aşkla vurulmayı
Öğren ki zormuş diyesin
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
***
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada