Sevdalandım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Sevdalandım
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Busbulanık seller gibi
Dağ başında güller gibi
Erişilmez düşler gibi
Sevdalandım, sevdalandım
***
Gündüz müydü? Gece miydi
İçimdeki çiçek miydi?
Aşka doğan güneş miydi?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Aşka doğan güneş miydi?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
***
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Nasıl düşmez gönlüm aşka?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Sevdalandım, sevdalandım
Nasıl düşmez gönlüm aşka?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Serin bahar yeli gibi
Sanki ilk yaz günü gibi
Bir güzele deli gibi
Sevdalandım, sevdalandım
***
Dünya dursun, kalbim dursun
Sevincimi herkes duysun
Canım benim canım olsun
Sevdalandım, sevdalandım
***
Canım benim canım olsun
Sevdalandım, sevdalandım
***
Gözler başka kirpik başka
Bakışları bir bambaşka
***
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Nasıl düşmez gönlüm aşka?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Sevdalandım, sevdalandım
Nasıl düşmez gönlüm aşka?
Sevdalandım, sevdalandım