İbrahim Tatlıses

Busbulanık seller gibi Dağ başında güller gibi Erişilmez düşler gibi Sevdalandım, sevdalandım *** Gündüz müydü? Gece miydi İçimdeki çiçek miydi? Aşka doğan güneş miydi? Sevdalandım, sevdalandım *** Aşka doğan güneş miydi? Sevdalandım, sevdalandım *** Gözler başka kirpik başka Gülüşleri bir bambaşka *** Gözler başka kirpik başka Gülüşleri bir bambaşka Nasıl düşmez gönlüm aşka? Sevdalandım, sevdalandım *** Sevdalandım, sevdalandım Nasıl düşmez gönlüm aşka? Sevdalandım, sevdalandım *** Serin bahar yeli gibi Sanki ilk yaz günü gibi Bir güzele deli gibi Sevdalandım, sevdalandım *** Dünya dursun, kalbim dursun Sevincimi herkes duysun Canım benim canım olsun Sevdalandım, sevdalandım *** Canım benim canım olsun Sevdalandım, sevdalandım *** Gözler başka kirpik başka Bakışları bir bambaşka *** Gözler başka kirpik başka Gülüşleri bir bambaşka Nasıl düşmez gönlüm aşka? Sevdalandım, sevdalandım *** Sevdalandım, sevdalandım Nasıl düşmez gönlüm aşka? Sevdalandım, sevdalandım