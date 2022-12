İbrahim Tatlıses

Bu sevda başımdan gitmez Sen gelmezsen çilem bitmez Hiç bir nasihat kar etmez Sevdalıyım, sevdalıyım Hiç bir nasihat kar etmez Sevdalıyım, sevdalıyım *** Hem ekmeğim hem de aşım Hem eşim hem arkadaşım Hem canım hem can yoldaşım Sevdalıyım, sevdalıyım *** Hem ekmeğim hem de aşım Hem eşim hem arkadaşım Hem canım hem can yoldaşım Sevdalıyım, sevdalıyım *** Sevdalıdır dertli başım Kan ağlıyor içim dışım Sensiz durmaz bu gözyaşım Sevdalıyım, sevdalıyım Sensiz durmaz bu gözyaşım Sevdalıyım, sevdalıyım *** Hem ekmeğim hem de aşım Hem eşim hem arkadaşım Hem canım hem can yoldaşım Sevdalıyım, sevdalıyım *** Hem ekmeğim hem de aşım Hem eşim hem arkadaşım Hem canım hem can yoldaşım Sevdalıyım, sevdalıyım Sevdalıyım, sevdalıyım