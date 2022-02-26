Sevdalıyım Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Sevdalıyım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Sevdalıyım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdalıyım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Sevdalıyım
Tüm Şarkıları
-
Bu sevda başımdan gitmez
Sen gelmezsen çilem bitmez
Hiç bir nasihat kar etmez
Sevdalıyım, sevdalıyım
Hiç bir nasihat kar etmez
Sevdalıyım, sevdalıyım
***
Hem ekmeğim hem de aşım
Hem eşim hem arkadaşım
Hem canım hem can yoldaşım
Sevdalıyım, sevdalıyım
***
Hem ekmeğim hem de aşım
Hem eşim hem arkadaşım
Hem canım hem can yoldaşım
Sevdalıyım, sevdalıyım
***
Sevdalıdır dertli başım
Kan ağlıyor içim dışım
Sensiz durmaz bu gözyaşım
Sevdalıyım, sevdalıyım
Sensiz durmaz bu gözyaşım
Sevdalıyım, sevdalıyım
***
Hem ekmeğim hem de aşım
Hem eşim hem arkadaşım
Hem canım hem can yoldaşım
Sevdalıyım, sevdalıyım
***
Hem ekmeğim hem de aşım
Hem eşim hem arkadaşım
Hem canım hem can yoldaşım
Sevdalıyım, sevdalıyım
Sevdalıyım, sevdalıyım